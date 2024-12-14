高虹安「鄰家姊姊」新造型曝光　粉絲湧入狂讚：看得讓人舒服

▲高虹安換了造型，形象從套裝女強人形象，轉變成親切的鄰家姊姊。（圖／翻攝自高虹安、施淑婷臉書）

記者郭玗潔／新竹報導

前新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，她遭停職後鮮少公開亮相，新竹市民政處長施淑婷昨天在臉書貼出和高虹安的合照，照片中高虹安露出笑容，剪了空氣瀏海、燙了頭髮，新造型看起來更年輕，氣色相當不錯，文章底下也湧入不少粉絲為高虹安加油打氣。

新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領助理費，7月26日遭台北地院判處有期徒刑7年4月，高虹安的臉書、IG也在同日停職後就停止更新，低調淡出螢光幕前。

高虹安最後公開露面為1個多月前到高院出庭，當時她綁著低馬尾，穿著柔和的水藍色洋裝，揹著隨性的帆布包，看來仍精明幹練，而她被施淑婷曝光的新造型，和過去襯衫、套裝的女強人形象相當不同，不但剪了可愛的空氣劉海，也將及肩的頭髮燙捲，看起來更有親和力，氣色顯然也變好了。

▲高虹安案件二審首度開庭時改穿水藍色洋裝。（資料照／記者吳銘峯攝）

民政處長施淑婷在臉書公布和高虹安的合照，也不忘替虹安宣揚政績，表示高虹安兌現承諾，明年起調高鄰長為民服務作業費每月2000元、活動費每年2000元，提升了鄰長服務的品質及量能。底下湧入許多粉絲為高虹安打氣說「虹安市長加油！換新髮型很好看」、「市長容光煥發」、「還是安安市長看得讓人舒服，加油」，更有粉絲覺得她和李多慧相似，喊話「多慧加油」。

▲近日高虹安將頭髮剪短、燙捲，氣質親和許多。（圖／翻攝自施淑婷臉書）