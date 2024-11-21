高虹安愛將直播嗆議員「胡說八道」　再曝關鍵錄音發不自殺聲明

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施淑婷直播嗆議員「胡說八道」　再曝關鍵錄音發不自殺聲明

▲▼施淑婷、高虹安。（圖／翻攝自Facebook）

▲新竹市民政處長施淑婷（左）是高虹安（右）愛將。（圖／翻攝自Facebook）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹市民政處長施淑婷19日在議會開直播嗆質詢議員「胡說八道」，成為全台首例。事後，施淑婷公開道歉，但20日晚間又突然發出「不自殺聲明」，強調自己樂觀開朗、身體健康，也無睡眠困擾，絕不可能輕生。同時，她也釋出一段與當事人的錄音檔自證清白，絕無壓迫任何公務員不得向外界檢舉。

市議員田雅芳14日質詢時點名施淑婷，稱日前有民眾陳情殯儀館靈堂天花板泛黃等，她提案要落實清潔，結果市府就將承辦人降薪調職。田雅芳指控，隨意將公務員降薪調離原職不符程序，沒想到施淑婷下午就向該名公務員施壓，要求不得對外檢舉。

施淑婷不滿遭田抹黑，19日在臉書粉專開直播回嗆「胡說八道，我有全部錄音檔」，被認為藐視議會，引發議會軒然大波，議長許修睿也認為「此風不可長」，裁示施淑婷道歉。4小時後，施淑婷鞠躬道歉止血，稱民主殿堂上議員有權質詢及監督，但不代表能夠抹黑造謠。田雅芳則回嗆，不接受這種沒有誠心的道歉，已委託律師提告。

為此，施淑婷在臉書公布她與當事公務員的對話錄音，強調田雅芳所稱的「施壓公務員」根本不是事實。錄音檔中可聽到，當事人說明調離主因，是因為112年殯葬提升計劃標案金額疏失，被內政部以超出補助上限為由退回核銷表。

施淑婷也在錄音檔中安撫當事人，稱其實也不只上述這件事，其次考量是「在同一個位置待太久，不是很好的事，尤其是殯儀所，業者一堆，容易有一些奇怪的耳語，我也有收到一些同仁的陳情，但都沒有證據，所以我只是聽聽，沒有去採信，做這樣職位的輪調，也是保護妳。」

接著，施就詢問當事人「我很好奇田議員這邊的說法，是不是有什麼誤會？」當事人回覆「她可能是聽別人說的吧」、「她也常去我們所裡面走動」、「我不知道她為什麼（這樣說），我沒跟她講過耶」。施則緩頰「好，雙方都有認知就好，我怕妳以為是被議員提案影響調職，因為完全沒有這個事情。」

施淑婷向當事人表示，「我是想說她（田雅芳）提案這個也是蠻好的，油漆什麼的，本來還要等明年才要漆，這其實是小問題，今年能處理就把它處理，處理好了環境也能維護得好一點」。當事人也附和「（環境）其實陸續都有在處理，只是天花板那塊，因為靈堂租借頻繁，變成要排時間去油漆，比較困難。」

施淑婷在貼文中強調，她沒有壓迫壓迫任何公務員不得向外界檢舉，「請田雅芳女士不要捏造事實胡亂指控，不知道所謂的災難，是要瘋狂砍市民朋友的權益與預算？還是要對我個人做出實質的安全危害？」

同時，施也在文末附上「不自殺聲明」，強調「本人樂觀開朗，身體健康，無任何使我困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為。 本人從無睡眠困擾，故不需服用安眠藥。」引發外界關注。

▼竹市議員田雅芳。（圖／翻攝自臉書／田雅芳）

▲▼竹市議員田雅芳。（圖／翻攝自臉書／田雅芳）

▼新竹市民政處長施淑婷。（圖／翻攝自臉書／Sweety施淑婷）

▲▼新竹市民政處長施淑婷。（圖／翻攝自臉書／Sweety施淑婷）

 
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