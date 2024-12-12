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日航「超貼心1設計」犧牲8座位　機師曝原因：公共責任

▲▼日航「超貼心1設計」犧牲8座位　機師曝原因：公共責任。（圖／翻攝X@LoGiRNE）

▲日航犧牲8個座位，在客艙上設計擔架床。（圖／翻攝X@LoGiRNE）

記者吳美依／綜合報導

日本航空（JAL）一項特殊設施引發熱議，在部分航班上，客機最後方3排、一共8個座位會被改裝為「擔架床」，提供特殊需求的乘客使用。儘管可能犧牲收益與載客數，一名日航副機師卻表示，這是身為大眾運輸服務的責任。

網友「777しろたん」在X發文表示，自己11月25日從羽田飛往新千歲時，在日航JL521航班上看到「擔架床」，「我搭乘日航的飛機已有幾百次，還是第一次看到這種設定」，於是趕緊詢問一位在日航工作的副機師朋友，「因為很感動，所以記錄了下來」。

原來，擔架床主要提供給那些罹患嚴重疾病或生理障礙的人士使用，他們可能無法長期保持坐姿，甚至從起飛到降落都必須躺著，不過使用前必須申請，並且獲得醫師許可等等。

在此航班上，飛行員盡量選擇不會顛簸的高度、減少著陸衝擊，這與一般飛行操作相同。但是，因為登機和下機都需要更多時間，出發及抵達也會延遲，為了補償，則會選擇能夠提高地速的飛行高度，即使消耗更多燃料也是如此。

「777しろたん」表示，「一天飛好幾個航班，每次都有8個座位不能使用，對於航空公司的負擔可能很大，但朋友說，這是作為公共交通機構的責任。」他坦言以前完全不知道這件事，而此舉已經超脫追求利益，令人非常敬佩又動容。

這篇發文獲得廣泛迴響，網友們紛紛表示非常感動，甚至有實際使用過的旅客表示，「非常感謝細緻的服務，成就了一趟難忘的旅程。」據悉，全日空（ANA）等其他航空公司也有類似設施。

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