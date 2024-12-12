日航「超貼心1設計」犧牲8座位　機師曝原因：公共責任

▲日航犧牲8個座位，在客艙上設計擔架床。（圖／翻攝X@LoGiRNE）
記者吳美依／綜合報導
日本航空（JAL）一項特殊設施引發熱議，在部分航班上，客機最後方3排、一共8個座位會被改裝為「擔架床」，提供特殊需求的乘客使用。儘管可能犧牲收益與載客數，一名日航副機師卻表示，這是身為大眾運輸服務的責任。
網友「777しろたん」在X發文表示，自己11月25日從羽田飛往新千歲時，在日航JL521航班上看到「擔架床」，「我搭乘日航的飛機已有幾百次，還是第一次看到這種設定」，於是趕緊詢問一位在日航工作的副機師朋友，「因為很感動，所以記錄了下來」。
原來，擔架床主要提供給那些罹患嚴重疾病或生理障礙的人士使用，他們可能無法長期保持坐姿，甚至從起飛到降落都必須躺著，不過使用前必須申請，並且獲得醫師許可等等。
感動したので長文ですが記します。— 777しろたん (@LoGiRNE) November 25, 2024
JALに何百回か乗せていただいてるのですが初めてこのセッティングを見ました。最後方の席を3列8席使って設けられています。… pic.twitter.com/wujpgJlabt
在此航班上，飛行員盡量選擇不會顛簸的高度、減少著陸衝擊，這與一般飛行操作相同。但是，因為登機和下機都需要更多時間，出發及抵達也會延遲，為了補償，則會選擇能夠提高地速的飛行高度，即使消耗更多燃料也是如此。
「777しろたん」表示，「一天飛好幾個航班，每次都有8個座位不能使用，對於航空公司的負擔可能很大，但朋友說，這是作為公共交通機構的責任。」他坦言以前完全不知道這件事，而此舉已經超脫追求利益，令人非常敬佩又動容。
這篇發文獲得廣泛迴響，網友們紛紛表示非常感動，甚至有實際使用過的旅客表示，「非常感謝細緻的服務，成就了一趟難忘的旅程。」據悉，全日空（ANA）等其他航空公司也有類似設施。
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