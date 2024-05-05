飛機座位代碼「謎樣跳號」！　日媒揭背後巧思：更有效率

▲飛機座位代碼暗藏巧思。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

民眾搭飛機時或許曾經好奇，座位代碼看似按照規律，卻又不完全按照順序，究竟如何安排與組成呢？日媒「乗りものニュース」解釋，各航空公司的代碼規則都有巧思，以全日空（ANA）為例，空服員能夠提高效率，旅客也能縮短等待時間。

報導指出，客機座位代碼通常以「數字」表示機艙前方到後方的「第幾列」，又以「英文字母」表示機艙左舷到右舷的「哪一個座位」，有時卻不會按照順序，反而出現「跳號」的現象。

以全日空為例，該航空波音737-800從左舷窗戶開始是「A、B、C、走道、H、J、K」，卻跳過「D、E、F、I」。首先，跳過「I」是因為太容易跟「數字1」搞混，其他字母規律是，「A、K」為靠窗座位，「C、H」為靠走道座位，如果碰上有2條走道的大型客機，「D、G」也是靠走道座位。

全日空解釋，2000年代開始，公司內部實施「思考模式標準化」，藉此分配規則安排新客機座位代碼，不論是左右舷共有10排、7排或6排的大小客機，「如果英文字母和靠窗或靠走道的關係確定下來，對於空服員而言，工作效率能夠提高，指引也會更加精準。對於旅客而言，員工處理事務的能力提升，也能縮短等待時間。」

不過，每間航空公司的分配規則可能不同，也有一些企業傾向按照順序排列，例如「捷星日本航空」，這可能是因為廉航傾向採用同類型或同系列機型，降低各種成本。

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