川普剛獲選年度風雲人物　秒被時代雜誌「事實查核」

▲川普獲選《時代雜誌》年度風雲人物之後，在紐約市的活動上發表演說。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統當選人川普二度獲選《時代雜誌》年度風雲人物，不過隨即就被該媒體「事實查核」，針對他在採訪裡的各種說法，提出15點質疑與聲明。

《美聯社》報導，這篇事實查核包括川普採訪逐字稿，以及《時代雜誌》提出的15點聲明，針對他關於邊境安全、自閉症、造勢規模等說法提出質疑。

其中，川普曾表示，自己從選民身上獲得「大量」授權，但前總統歐巴馬二度競選總統，都獲得更多選舉人票。川普也宣稱，在他競選期間，只要有時間，就願意接受任何採訪，實際上卻拒絕CBS節目「60分鐘」的要求，尤其最後幾個月，更是優先接受podcast採訪，而非主流媒體。

《時代雜誌》13日表示，將近一世紀以來，該報每年都會選出對於新聞產生最大影響的人物，迄今沒有其他獲選者遭遇事實查核。不過，《時代雜誌》過去確實曾對川普、拜登、納坦雅胡的其他採訪，展開事實查核。

這是川普第二度獲選《時代雜誌》年度風雲人物，上次正是他首次贏得總統大選的2016年。編輯群表示，與賀錦麗、馬斯克、納坦雅胡和凱特王妃等其他入圍者相比，這並不是一個特別困難的選擇。