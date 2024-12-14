機位超賣無法登機！夫妻慘淪「航班人球」　加拿大法院判決出爐

▲加拿大航空須賠償旅客1萬美元。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大一對夫婦存錢3年計劃前往古巴度假，卻在去年因加拿大航空超賣機位無法登機，最終被迫四處輾轉，行程泡湯。經法院審理後，加航被判賠償他們1萬美元（約新台幣32萬元）。

根據《加拿大廣播公司》的報導，這對夫婦為了度假，不僅花費數年存款，還向公司請假並安排保母照顧孩子。然而，他們在抵達多倫多準備搭乘加拿大航空的班機時，才得知機位已被超賣，無法登機。

航空公司當時提議，若他們願意放棄座位，將獲得賠償並改搭稍晚的美國航空班機，仍可順利抵達古巴。夫婦接受建議後，卻在數小時內再次遭遇無法搭機的情況，且未獲任何解釋。

接下來的幾天內，他們被先後轉送至愛德蒙頓（Edmonton）、多倫多以及蒙特婁（Montreal），然而始終未能前往古巴。最終，他們不得不自行購買飛往坎昆的機票，試圖挽救部分假期，卻因此損失更多的休假時間與收入，所以這對夫婦決定對加拿大航提告。

法官麥克勞德（Katherine L. McLeod）在判決中批評加拿大航空公司多次違反加拿大航空乘客保護條例（APPR），未能妥善協調替代航班，導致原告遭受「可恥的待遇」，除了原先2400美元的自願放棄登機賠償，還有1800美元的住宿伙食賠償外，還須額外賠償這對夫妻1萬美元。