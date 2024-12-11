簡直高球神仙手！他「反向擊打」沙坑救球　下秒逆飛進洞驚呆網

▲鮑徹在練習中打出一記背向擊球，被網友讚譽為高球史上的「神仙手」。（組圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

加拿大以特技擊球聞名的高爾夫球明星鮑徹（Mac Boucher），最近在練習中打出一記反向擊球，不僅成功將球救出沙坑，還奇蹟般地將球送入洞中。這一擊被他稱為生涯最佳表現，也被網友讚譽為高球史上的「神仙手」，讓他再度成為網路焦點。

關注高爾夫球新聞的Golf Monthly報導，鮑徹的這記「奇蹟球」發生在他本月與朋友的練習中。當時，他的球落在了沙坑與草坪的交界處，正面擊球可能會將球打入沙坑。於是，鮑徹用上了美國高爾夫名將「左手怪傑」米克森（Phil Mickelson）的經典招數，背對球洞擊球，一桿將高球擊上天空，只見球越過沙坑，穩穩落在果嶺上並滾入洞中。

看到這一幕的鮑徹興奮地高舉雙臂狂奔，而在場的朋友則目瞪口呆，無法相信這是現實。這段驚人的打擊影片在網上曝光後迅速引起瘋傳，不少網友都為鮑徹高超的球技喝采，稱其為「高球史上的巔峰表現」，就連鮑徹本人也表示，「這是我打出最瘋狂的一球」。

然而，也有部分人質疑影片的真實性，認為這可能是經過編輯的造假影片，但鮑徹隨即發布了另一個角度的影片，證明這記神奇一擊的真實性。他的回應讓粉絲們更加激動，紛紛留言支持，認為鮑徹用實力回應了所有的質疑。