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變態律師想3P！含紅酒強灌還隔褲性侵　男友目睹驚：原來妳沒同意

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲一名律師遭指對情侶上下其手，還性侵女方，遭法院判賠31萬餘元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名女子小美(化名)經友人介紹律師卡迪(化名)後，於深夜和男友、卡迪、友人一同聚會，不料友人一離去，卡迪開始藉機磨蹭小美和男友，還趁小美熟睡時強吻並隔著褲子侵犯她。案發後小美將卡迪告上法院，但因證據不足而不起訴，小美又提出民事訴訟，台北地院審理，法官認為小美和男友指證一致，且小美在IG質問卡迪犯行時，卡迪也頻頻道歉，採信小美說詞，判卡迪要賠31萬2600元。

判決指出，小美經友人介紹認識男子卡迪，於2022年4月11日凌晨許，帶著義大利籍男友和友人、卡迪在附近社區見面，聊天過程中，卡迪竟在眾人面前強抱小美，還口含紅酒吐在小美口中。小美礙於友人的情面，不好當面指責卡迪，又因夜深怕吵到附近住戶，4人便一起回到小美和男友的租屋處繼續聊天。

後來友人先行離去，卡迪開始不時藉機觸摸小美和男友的身體，直到深夜2時許，小美因疲憊先上床睡覺，卡迪竟不管男友在場，趁著小美熟睡上床強吻並撫摸小美身體，並隔著小美穿的絲絨軟質褲子從後指侵得逞，直到小美在侵犯中嚇醒，卡迪才罷手起身離去。小美隨即質問男友「剛才為何沒來救我」，男友才驚覺原來小美並沒有同意卡迪的行為，是在睡夢中遭到性侵。

案發後小美因羞愧害怕，又覺得沒有什麼證據，所以並沒有報警驗傷，沒想到友人搬來與小美同住後，卡迪不僅頻頻聯絡友人，還大方出現在小美面前走來走去，讓小美不斷想到卡迪侵犯自己時的臉色，身心飽受折磨，憤而對卡迪提出告訴，並求償51萬2600元。

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲小美遭侵後相當崩潰，又看到加害者仍像沒事一樣出現在她面前，憤而提告。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

全案審理時，卡迪否認犯行，表示小美提告已遭台北地檢署處分不起訴、再議也被駁回，小美提出自訴後，同樣被台北地院判決敗訴，可見小美的指控不是真的。

不過法官檢視雙方IG對話，事後小美曾傳訊質問卡迪說「你吐紅酒在我嘴裡，摸我的身體和把手指放在我的肛門附近，太多肢體接觸，和磨蹭我跟我男友，在我睡著時對我舌吻，也試圖親我男友。那樣老實說很不適當，像是你試圖要跟一對伴侶發生關係，特別是沒得到他們的允許？我覺得這很奇怪也不能接受」，卡迪也回應「我很抱歉我侵犯了你，讓一個友善的聚會變調」，並一再道歉。

法官指出，卡迪雖辯稱是為了當天聚會不愉快而道歉，沒有性侵小美，但卡迪做為律師，應知道性侵害犯罪的嚴重性，不可能對誣指置之不理，甚至還表示歉意，加上小美和男友指證歷歷，兩人也沒有誣陷卡迪的動機，可見小美證詞可採信，判卡迪要賠小美心理諮商費用1萬2600元、30萬精神撫慰金，共31萬2600元。全案還可上訴。

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