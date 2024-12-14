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LINE一口氣公開「4項新功能」　大票讚：好實用

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲LINE是台灣人常使用的通訊軟體。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾羿翔／綜合報導

LINE官方13日表示，用戶更新最新版本到14.20.0後，可在聊天室輸入訊息時套用語法把字體變成粗體、斜體，甚至可產生刪除線或變紅色，讓閱讀時可更一目了然。不過官方為了讓大家享受到最完善的體驗，決定進行調整優化，這項功能目前已暫時隱藏，待調整完成後再與大家見面，另外也公開其他三項新功能。

針對改變文字格式

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在該功能被隱藏之前，其實已有不少網友在第一時間實測，並驚呼好用又方便。LINE官方此次仍有搶先公開詳細的語法內容，可參考下方的十全大補帖。

▲LINE有新功能。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

▲LINE公開語法。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

加強版警語上線

LINE官方指出，年中時有替用戶創造一個安全可靠的通訊環境，當收到陌生好友訊息時，界面上會新增「請留意聊天室中潛在的詐騙行為」提示。現在更新到14.20.0版本後，加強版警語會上線，如果此陌生好友是海外用戶時，會跳出「此為非台灣門號註冊之帳號，請留意潛在的詐騙行為」警語，幫助提高警覺！

▲LINE有新功能。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

▲不用再往上滑對話紀錄找相簿。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

新增支援將相簿再次分享至原聊天室

LINE官方還提到，如果想跟朋友回味聊天室中過去創建的相簿內容，過往都要往上滑對話紀錄才找得到對應相簿，現在可以直接找到那本相簿，並再次分享至原聊天室。LINE官方公布步驟為以下：

◉路徑1:聊天室>右上角「≡」>相簿>任一相簿右下角的「⋯」>分享相簿

◉路徑2:聊天室>右上角「≡」>相簿>點入任一相簿後，點選右上角的「︙」>分享相簿


新增支援將記事本再次分享至原聊天室

除了相簿以外，更新到14.20.0版本後，使用者也可將記事本再次分享到原聊天室，大大增加方便度。

◉路徑：聊天室>右上角「≡」>記事本>任一記事本左下角的「分享」符號

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