LINE手機新功能「訊息秒變色」　超強變化！萬人狂玩：這好酷

▲蘋果LINE手機版可以變化字體。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

LINE又有新功能！若想在群組變化字體，手機版的LINE可透過幾款符號，把訊息變粗體、斜體或是改成顯眼的紅字，文章曝光後，引來萬名網友驚呆，「這好酷」、「我也成功了！」

一名網友在Threads表示，他更新手機版的LINE後，發現字體可以變成紅字、粗體或是斜體，「打字可以變化了」，非常適合公告來強調重點。

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聊天頁面可見，在想要打得字前方加上符號，「*粗體*」、「_斜體_」、 「～刪去字體～」 ，若想把訊息變成紅字，則是要使用「`我會變成紅字`」。當然也可同時粗體紅字「*`公告請注意`*」。

至於「`」該如何打出來，長壓蘋果內建的鍵盤的「撇號’」就會跳出其他符號，就可選「`」。

▲長壓撇號，就可跳出「`」符號。（圖／記者劉維榛攝）



文章曝光後，大票網友紛紛嘗鮮使用，「我也成功了」、「電腦的可以，蘋果LINE是最近加上去的，安卓的Line還不行」、「電腦版很久了，原來手機也有了」、「發現新大陸」、「謝謝，成功了」、「這好酷」、「更新就可以了」。

值得注意的是，蘋果用戶要把手機LINE更新到14.20.0版本，才有可以變化字體的小功能。