LINE貼圖2024數據大公開！台人最愛Top3出爐　年度回顧只開放8天

記者蘇晟彥／綜合報導

LINE貼圖公布2024年台灣市場創作者平均累計銷售額，TOP 10達15.2億日圓，數據較去年顯著提升，今年也將透過「2024我的貼圖回顧」活動，揭秘大年初一是台灣用戶傳送貼圖最頻繁的一天、最高使用次數的貼圖創作者、以及年度最常傳送的前三大貼圖，此外，從今天起也能開啟查詢「2024年度回顧」，時間僅開放到13日23：59。



「我的貼圖回顧」統計顯示註1，台灣用戶在大年初一最喜歡用傳送貼圖的方式互相祝福，使這一天成為全年傳送貼圖最多的一天。貼圖創作者中，「貓貓蟲咖波」獲得最高出現次數，而「白爛貓」、「晴天P莉」、「胸毛公寓」、「好想兔」和「胖鯊魚鯊西米」分列第二到第六名。觀察前六名，可以發現除了禮貌女孩「晴天P莉」外，其餘皆為以萌呆動物為主題的角色。至於最常被使用的貼圖類型，熊大和兔兔的內建角色仍是最受歡迎，其中熊大的鞠躬貼圖和兔兔的OKAY貼圖繼續穩坐冠亞軍，而第三名則換成了饅頭人的萌笑貼圖。這些貼圖以易於理解的風格，成功成為情感傳遞和個性表達的有效橋樑。

「2024我的貼圖回顧」：https://lin.ee/C3vGMY2/crtw







「好想兔」蟬連兩年冠軍 本土三大天王連六年闖入榜單前五強

LINE全新功能「貼圖拼貼樂」自推出以來，受到廣泛關注，一上線就話題不斷。據LINE內部5/7-7/1的數據顯示，超過500萬用戶使用過貼圖拼貼樂，尤其25至34歲年輕族群熱衷混搭創作，成為主要使用者。台灣用戶利用此功能展現創意，例如在LINE上「拼貼點餐」，內容包括自助餐、壽司、拉麵、甜品、火鍋料，甚至媽媽精心還原的便當菜，這些拼貼創作在網路上掀起熱烈討論。

今年的貼圖榜單顯示，療癒系動物風格依舊深受歡迎。官方貼圖部分，「好想兔」已連續兩年蟬聯冠軍，本土三大天王則連續五年穩居榜單，顯示其無可撼動的地位。知名的「Brown and Friends」以及迎來50週年慶的Hello Kitty所屬「SANRIO」貼圖系列，也憑藉明星級人氣成功挺進榜單。



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2024原創貼圖榜單揭示多元風格 「白爛貓」重回榜首 韓國作家線條小狗成最大黑馬

原創貼圖Top10排行再掀激烈競爭！貓咪界霸主「白爛貓」成功重返榜首、風格獨特的「野生喵喵怪」位居亞軍、「胖鯊魚鯊西米」以其圓滾滾的可愛形象繼續占據季軍。來自韓國的「線條小狗」首次進榜便憑藉簡約線條與流暢動態衝入前五，成為本年度最大的黑馬。第四名由熱情又有禮貌的「晴天P莉」奪下，受到年輕世代喜愛的「鹿鼻羊」由去年第九躍升為第七，「貓貓蟲-咖波」、「塔仔不正經」也因受各世代喜愛而搶進榜內。此外，笑點滿分的「爛爛人」和風格獨特的「變種吉娃娃」也成功維持在前十。整體來看，今年的前十大貼圖中，有七位名人堂得主穩定稱霸，以多樣風格吸引各世代與不同性別的用戶支持。





動態表情貼持續發威 創意角色形象及組合技使用成亮點

從2024年官方與原創表情貼榜單前五名來看，動態表情貼持續受到歡迎，創作者以更多元的情境設計，讓用戶能在聊天時透過表情貼增強文字效果，或使用單圖、雙圖、多圖的組合技增添趣味。「貓貓蟲-咖波」穩居官方表情貼榜單冠軍，並拿下原創表情貼的第二名，成為雙榜亮眼之作，獲得粉絲高度喜愛。首次躋身官方表情貼榜單並取得亞軍的「法鬥皮古&喵皇米香」，角色設計以流暢生動的連續動態表現出色，增添對話趣味。排名第三的「胖鯊魚鯊西米」透過可愛的動作讓表達更生動，第四名「蠟筆小新」以搞笑魅力深受喜愛，而首次入榜的「懶散兔與啾先生」以療癒搞笑形象成功吸引目光。





年度原創表情貼榜單中，「野生喵喵怪」以多樣化的喜怒哀樂表情包奪下年度原創表情貼榜單冠軍，第三名「暖心新年祝賀」因其高實用性，契合新年拜年和出遊需求而脫穎而出，第四名「好想兔」推出為慶祝原創市集十週年的紀念表情貼，透過拼接長版角色設計增添趣味性；「晴天P莉」則以結合生活日常的多用途表情，成為公私兩用的實用選擇。





手遊與動漫題材強勢上榜 應景新春主題大放異彩搶佔TOP 5

2024年原創主題Top 5展現出與往年不同的特色，其中手遊《崩壞：星穹鐵道》和動漫《間諜家家酒劇場版 SPY×FAMILY》首次奪得冠亞軍，顯示與用戶生活密切相關的角色更受粉絲喜愛。北港武德宮的「龍騰虎躍財福到」以濃厚的新春氛圍、大紅配色和象徵財富的設計元素，為聊天室增添節慶喜氣，成為用戶的熱門選擇。而強勢IP「胖鯊魚鯊西米」與「變種吉娃娃」仍穩居前五，人氣勢不可擋。整體而言，今年的主題設計兼具創意與實用性，貼近用戶的日常生活方式，廣受好評。

註1：此統計需要用戶於LINE「設定」中「隱私設定」的「提供使用資料」開啟「聊天室資訊」方可納入分析。

註2：計算方式以2023年12月1日至2024年11月19日用戶使用付費、免費及獲贈貼圖的傳送紀錄分析用戶最常傳送的貼圖。

註3：活動相關個資處理說明請參考活動辦法 (https://lin.ee/oNFECOQ/crtw)，僅統計用戶使用服務行為，LINE無法得知個別用戶使用細節。貼圖資訊的取得皆載明於隱私權條款中，並需經用戶同意方得使用。