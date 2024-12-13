「主委山地平地輪流當、委員無給職」　原民會：將報請覆議或釋憲

▲立委高金素梅推動的《原住民族委員會組織法》修正案今日在院會完成三讀。（資料照／記者屠惠剛攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

立法院今（13日）院會三讀通過《原住民族委員會組織法》修正案，修正內容包括，原民會主任委員將改由「山地與平地原住民」輪流擔任，且改為無給職。對此，原民會表示，指修法嚴重傷害原住民族權益，後續將研議報請覆議或聲請釋憲，以維護原住民族權利與發展。

原民會提到，立法院今日三讀通過由立委鄭天財、高金素梅所提出的《原住民族委員會組織法》修正案，根據修正內容，原民會主任委員將改由「山地與平地原住民」輪流擔任。

此外，原民會點出，此次修法還包括未來原民會聘用的各族委員將改為「無給職」，原民會認為，修法內容嚴重傷害原住民族權益，後續將研議報請覆議或聲請釋憲，以維護原住民族權利與發展。

原民會進一步說明，山地與平地原住民區分源自殖民政權的不當分類，欠缺歷史正義合理性，在野黨罔顧族人尚無共識，在該會主委任命上強迫複製殖民遺緒，與原住民族主體性發展背道而馳，更違背憲法增修條文中「依民族意願保障民族權利」的精神。

原民會也強調，首長任用應以專業適任為唯一考量，強制輪流擔任，不利進用人才，更忽視主委為政治任用，沒有固定任期，山平原輪流擔任的時間必然不均，何來公平可言。

再者，原民會指出，此次修法還不當限制行政院長的人事決定權，牴觸憲法第53條及大法官釋字第613號解釋所闡明的行政一體、責任政治及權力分立等原則，更是逾越立法機關對行政院人事決定權制衡的界線。

至於，將16位聘用委員改為無給職的部分，原民會強調，這一修法等於減少該會7%的員額，不僅大幅減損該會的服務量能，更是直接剝奪各族參與原住民族政策形成的主體權利，對原住民族權利將造成不可挽回的損害。

針對在野黨提出附帶決議要求增設原民會員額，原民會則回應，該決議無法律效力，無法實質保障族人權益，此次修法對原住民族的傷害已無法避免。最後原民會重申，捍衛原住民族的權利與發展是其責任所在，修法嚴重違反憲政原則與族人意願，原民會將評估依憲法規定程序採取法律行動，以保障原住民族權利。