直擊／綠霸佔主席台！王美惠怒拔麥克風　議事人員急修15分鐘

▲民進黨立委佔領議場主席台，王美惠企圖拔麥克風。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

為了今（13日）立法院會，民進黨團拂曉出擊，清晨5點便在議場門口排隊準備遞案，民進黨立委也在7點議場開門後直接佔據主席台。在國民黨立委陸續進入議場後藍綠也發生口角，過程中，綠委王美惠疑似拔壞主席台麥克風，議事工作人員後續則為此修了15分鐘，所幸麥克風無太大損壞。

立法院會今日預計處理國民黨團提案選罷法、憲法訴訟法修正，民進黨團此次拂曉出擊，黨團幹部5點就在議場門口排隊等著遞案，民進黨立委也早早集結完畢，待七點議場門一開，便魚貫而入向議事人員登記發言，綠委王義川、蔡易餘、鍾佳濱更是早早坐上主席台等候。直到九點院會一開，韓國瑜進場後民進黨團也馬上讓座，並在旁等候。

不過，在藍綠發生口角過程中，王美惠疑似拔壞主席台麥克風，被國民黨立委看到後，王則稱「沒有啦沒有啦，我在檢查」，但疑似太大力，麥克風仍歪掉，議事工作人員則為此修了15分鐘，所幸麥克風無太大損壞。

對於民進黨一大早攻佔議場，藍委徐巧芯表示，民進黨誤會國民黨7點就要進議場，他們喜歡就儘量去占，也讓大家知道是誰不想讓立法院開會。民進黨作為執政黨不願意讓議案推進，這不是很荒唐荒謬的事情嗎？七點占主席台「讓我大開眼界，執政黨成反對黨，這真是莫奇妙」。國民黨會拿出魄力，從政治及行動上表態。