聽到「女學員脫褲比較乾」　教練突站身後：好想上她！妹子不忍了

▲原PO健身一半，竟聽到教練說「好想上她」。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

不少人健身時，會嶄露好身材，小心招來色狼！一名妹子透露，某次運動到一半，聽到後方教練脫口一句「好想上她！」甚至之前還說過，其他女生脫褲後肚子超大，「應該比較乾吧...」不雅的言語讓原PO難以接受，於是向館方申訴，殊不知該位教練到處澄清「她長那麼醜我怎麼可能性騷擾她？」讓原PO超火大。

一名女性網友在Dcard表示，某次在健身房一如往常運動，遭到一名圓框眼鏡、身上有刺青且身形較矮的教練言語性騷擾。原PO回憶，對方竟在她聽得到的範圍內，直接說出「剛在她身後練，好想上她！」

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一番話讓原PO感到錯愕又噁心，不敢相信會在公共場合聽到這種不當的言論，而且這位教練也曾說出，「之前那個女生的褲子脫下來，肚子超大，她應該比較乾吧...」氣得原PO向館方投訴。

事後，該位教練得知此事，還頻頻向其他學員堅稱「沒做這件事，她長那麼醜我怎麼可能性騷擾她？」疑似想要撇清自己的不雅行為。

對此，原PO呼籲運動女孩們，若遇到類似狀況，「第一反應一定要報警...不管什麼原因、不要等，因為事情事後處理絕對『很難處理』，或是當下一定要立即尋求協助！」

底下網友則回應，「建議隨身攜帶錄音筆或手機開啟錄音功能蒐證錄音」、「有考慮去女性健身房嗎」、「哪一間教練這麼沒水準」、「一定是慣犯了！噁」、「我也有碰到男生跟我說我激凸了，當下覺得蠻討厭的，或許是好意，可是感覺就覺得我礙到他嗎」、「這種事沒辦法，除非錄音，不然沒證據的情況下，就算健身房要幫忙妳，甚至對教練懲處也很難，他只要矢口否認就好了」。

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