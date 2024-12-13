救命關鍵8分鐘　屏東縣消防局成立首支高級救護隊

▲屏東縣政府消防局13日在屏東市成立縣內第一支高級救護隊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局今(13)日在屏東市成立縣內第一支高級救護隊，以利於民眾發生緊急嚴重意外並且有生命危險時，用雙軌派遣模式，同時派遣高級救護隊救護車也增派屏北區域現有的消防分隊救護車，讓急救現場至少有4名救護人力，可以共同處理病患，搶救生命。

消防局表示，屏東市是本縣人口最多的鄉鎮市，屏北區域也是緊急救護案件數最高的一個地區，為了讓民眾在意外發生時，能有更好的到院前救護服務品質，消防局特別在屏東市成立本縣第一支高級救護隊。這樣的增援方式，將能在病患危急時，就能有高級救護技術員提早在急救現場開始依照預立醫療流程，對病人實施氣管內插管或給予急救藥物這些本來應該要在急診室才能進行的進階醫療處置，除了能增加急救效率，更將讓民眾感受到雙倍的專業救護服務與保障。

由於心臟停止後4分鐘大腦就開始損傷，因此若能在病人心臟停止後4分鐘內進行CPR，8分鐘內進行ACLS高級心臟救命術，將有助於病患的存活率和預後；而這支高級救護隊成立的目的，就是希望讓每一次救護出勤都有一位高級救護技術員，可以在8分鐘內到達急救現場並且完成高級心臟救命術，來讓危急病人有機會延續生命並獲得健康的生活。

揭牌儀式中，出現了一位神秘嘉賓，這位神秘嘉賓在被邀請致詞時，用親身經歷來告訴所有來賓，就是因為家人的即時求救、DACPR和高級救護員在快速到達現場後立即給予的高級心臟救命術處置，串起了從打119開始的生命之鍊，使她得以重獲生命並健康重返家庭，也才能有機會出席此重要盛會並給予高級救護隊成立最好的見證與祝福。

縣長周春米致詞表示，消防局在搶救災害、緊急救護及預防火災的消防三大任務中扮演的腳色，就像陽光、空氣與水一樣，有陽光一樣勇氣的特搜隊員，為受困火場的民眾，帶來希望；像空氣一樣，有安檢小組在所有建築物防火安全中，擔任隱形卻不可或缺的存在；而高級救護隊的成立，就像水一樣，在遇到危急生命的意外中，即時的為病患注入存活所必需的甘霖。更感謝所有消防、救護人員24小時全年無休的守護縣民生命健康及安全，並且不斷透過自己的專業來展示生命的奇蹟，是全民的最佳守護者，更是帶來希望的天使。