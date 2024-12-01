屏東市建市90週年　美術館展示「90風華．精采屏東 - 時光廊道」

▲慶祝屏東市改制建市90週年，在屏東美術館舉辦「90風華．精采屏東 - 時光廊道展示體驗」展 。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所慶祝屏東市改制建市90週年，今(1)日起12月31日於屏東美術館舉辦「90風華．精采屏東 - 時光廊道展示體驗」；透過老照片與數位科技，帶領觀眾穿越時光，回顧屏東市百年發展歷程，感受城市轉型的創新力量。「90風華．精采屏東- 時光廊道展示體驗」分為三大展區，分別呈現城市的「過去」、「現在」與「未來」。

【流金歲月】以屏東歷史發展為主題，深入介紹屏東市300年來的發展歷程，運用AR擴增實境技術，觀眾可透過手機或平板延伸閱讀屏東的歷史故事，沉浸式體驗百年阿緱的發展脈絡。

【沉浸在阿緱的珍珠】，透過VR360影片與觸控螢幕，映現屏東市從日治時期的阿緱市街改正計畫圖，到現代屏東市行政區域圖的地景藝術與人文景致，讓參觀者彷佛置身於屏東的珍珠景點，領略屏東之美。

【科技與創新】，展示AIOT智慧聯網技術的應用，結合真人拍攝與IP虛擬人物代言，充份展現屏東市智慧城市的創新成果與淨零轉型，打造未來城市的科技形象。

市長周佳琪致詞表示，感謝市民朋友的支持，城市建設除了新建設施及硬體設備外，文化、美學與歷史意義更是城市發展最具價值的根本內涵，需要群眾關注，發掘、探究及欣賞，「90風華．精采屏東- 時光廊道展示體驗」是屏東人共同的記憶，記錄了市民共同走過的日子。近幾年屏東市無論是在經濟、產業及文化等方面的發展，都是一代代的市民齊心努力的成果，市公所期望未來能持續提升市民生活品質，共同譜寫屏東市的新篇章，與市民共創城市百年榮景。

在具有歷史意義的屏東市90週年，公所團隊策畫了系列文化創生活動，並且邀請文史學者、在地藝術家與民眾共聚一堂，以淺顯生動的方式，帶領民眾回顧往昔、展望未來，走進屏東的故事、串聯阿緱小城的點點滴滴、回顧屏東的榮光。