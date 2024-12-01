找不到回家路...屏東婦外出散步迷途15小時　警助返家團圓

▲屏東警分局民和派出所警員吳隆明及巫俊杰助楊婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

楊姓婦人於屏東市區昏暗街頭徘徊，民眾發現報警，屏東警分局員警得知趕到處理，發現楊婦從早上外出散步後即未返家，已超過15小時，家人找不到她很心急，將她帶回派出所提供茶水休息後通知家人帶回，讓家屬很感激。



屏東警分局民和派出所警員吳隆明及巫俊杰日前擔服22-24時巡邏勤務接獲報案，指屏東市建豐路段有位婦人徘徊，員警立即到場查處。

到場發現一名婦人在馬路上徘徊，由於該路段較昏暗，警方先行將她扶到路邊休息，並詢問她身體狀況及身分資料，但都無法獲得清楚回應，僅得知已在馬路上走了很久卻找不到回家的路，為避免她在馬路上發生危險，先以巡邏車將她載返所休息。

經員警比對失蹤人口通報系統獲知她是72歲的楊姓婦人後，立即聯繫家屬。家人表示，發現楊婦當日上午8時許自屏東市住處外出散步未返家時，就立即報案並心急如焚地四處尋找，經過15小時後終於由警察找到，非常感謝警方熱心協助。

分局長蔡培元呼籲家中如有高齡長者應多加關心注意，可向各縣市政府社會局(處) 申請愛心手鍊，或至各縣市政府警察局或分局按捺指紋建檔，或申請個人衛星定位器具等，以利家人走失時能立即尋回，迅速平安返家。