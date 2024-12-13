劍指王義川！　立院表決通過成立「通訊遭非法監控調查委員會」

▲立委王義川。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院院會今（13日）表決通過國民黨團提議成立「 國⼈通訊⾃由及隱私遭非法監控調查委員會」一案，後續該案將交付協商，待一個月冷凍期後，預料可順利成立調查委員會。一直力推本案的立委陳玉珍表示，成立該調查委員會最大的用意，就是要用具體的行動，來讓執政的民進黨政府知道，絕對不允許用行動訊號監控人民的情形再次發生，在野黨一定會好好的調查，追究到底。

國民黨團指出，今年5⽉下旬，王義川在政論節⽬中透露，可⽤⼿機訊號定位分析出在⽴法院外頭參與青⿃⾏動的群眾年齡，同時可與之前參與太陽花運動的群眾進⾏交叉比對，稱無重複等語，嚴重侵害⼈民通訊⾃由及個⼈隱私。

陳玉珍強調，中華民國憲法第12條規定：「人民有秘密通訊之自由。」其目的就是在確保人民就通訊之有無、對象、時間、方式及內容等事項，有不受國家及他人任意侵擾之權利。當她在三立電視台當場聽到時任民進黨政策會執行長王義川公然說，已經用手機訊號定位分析出在立法院外頭參與青鳥行動的群眾年齡，同時又可與之前參與太陽花運動的群眾進行交叉比對並沒有重複等，她驚覺執政黨的高階幹部竟然可以擁有這些資訊，顯然對人民的監聽早已無所不在。

陳玉珍提到，特別是中華電信是國內用戶數最大的電信公司，在行動使用者數和寬頻使用者數都是台灣電信市占率最高的公司，沒有善盡對人民個資的保護，反而變成是非法監聽的幫凶，同時又長年接受數發部的補助，更是讓人匪夷所思。因此，她認為，唯有透過在立法院正式成立調查委員會，好好徹查該案，才能讓那些躲在暗處監聽人民的「耗子」無所遁形。她強調，她絕對不允許用行動訊號監控人民的情形再次發生，在野黨一定會好好的調查，追究到底。

