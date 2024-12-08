陳梅慧車禍亡　王義川分析「追撞疑雲」：恐從台北就被跟蹤

▲陳梅慧於國道新竹路段車禍身亡。（圖／民眾提供）

記者張靖榕／綜合報導

金融犯罪調查師陳梅慧於12月3日晚間與男友前往台中地檢署應訊，返回台北途中，於12月4日凌晨在國道發生6車連環追撞事故，不幸身亡。台中市前交通局長、現任立委王義川懷疑，陳梅慧可能從台北出發時就被跟蹤。

王義川6日在《關我什麼事》節目中指出，當發生6車連環追撞時，常常會搞不清楚是撞人、被撞還是前方出車禍撞上去的。他強調，陳梅慧所乘坐的Uber不會洩露乘客行蹤，因為Uber的乘客資訊是匿名的，僅以代號和信用卡資料記錄；然而，追撞陳梅慧車輛的租賃車可能一路從台北跟隨她到台中。

王義川接著表示，搞不好陳梅慧從台北下去時就一路被跟蹤，而若這台租賃車是一路跟下來的，因為租賃車看得到足跡，從台北高速公路下來經過幾K，eTag、ETC都有紀錄，然後看陳梅慧到台中之後，該輛租賃車是否出現在她的調查機關附近，然後租賃車又是在何時啟動的，這些紀錄都有。

王義川主出，若該租賃車與陳梅慧搭乘的Uber同時進入高速公路閘道，就算沒有影像，eTag也會記錄到。若兩車始終保持30秒或1分鐘的間隔通過eTag，就是被跟蹤。只要找到後面那輛租賃車，就可以確認其是不是故意被人撞的。