女電波拉皮殞命！今遺體解剖追死因　家屬悲憤：就是醫療疏失

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

桃園市一名49歲的邱姓女子7日前往北市中山區一家醫美診所進行電波拉皮，未料卻在麻醉時出現血氧濃度異常，送往馬偕醫院搶救後仍宣告不治。檢警今(13日)前往二殯進行解剖，確認邱女死因。邱女家屬也在律師陪同下抵達殯儀館，強調她過去沒有相關病史，認為「就是醫療疏失害的」。

▲女電波拉皮麻醉突身亡，家屬(哥哥)前往殯儀館相驗解剖。（圖／記者邱中岳攝）

警方調查，邱女7日下午前往北市南京東路上的一家連鎖醫美診所進行電波及肉毒療程，但麻醉後卻導致邱女血氧濃度不足，診所緊急通知救護車送醫，但送醫時已經沒有呼吸心跳，抵達馬偕醫院仍然宣告不治。

警方也將負責接待邱女的醫美診所42歲的吳姓女顧問、負責邱女的吳姓主治醫師以及醫美診所的55歲的陳姓男主管等3人，一併帶回派出所偵訊，主治醫師表示，當時注射麻醉劑後，邱女血氧濃度不穩，緊急通知救護車送醫搶救。邱女近5年間的治療、看診都是由該名女醫師主治，女醫師表示，之前有做過類似療程，沒想到這次發生意外。

檢警於8日下午於台北馬偕進行初步相驗，今則前往二殯解剖遺體追查死因，稍早家屬也在律師陪同下到場。家屬對邱女的死仍有疑慮、沒有辦法接受，強調邱女過去沒有相關病史，「這次的事情就是醫療疏失害的」。家屬也表示，雖然這段時間診所有聯繫關心、慰問，但還是希望能先讓家屬休息一段時間、平復心情。