「女神雕刻師」隆鼻害命不認罪　法官：有無認真看待人命是關鍵

記者黃哲民／台北報導

自稱「女神雕刻師」的整形外科醫師陳威宇，2019年為1位湯姓男子隆鼻，沒請麻醉專科醫師協助，自行麻醉後動刀，湯男因藥物引發「惡性高熱」身亡，陳男民事一審被判賠湯家556萬餘元，並與現場麻醉護理師蕭女被起訴涉犯過失致死等罪嫌，台北地院今（10日）開庭，陳、蕭仍不認罪，但願意和解，湯男家屬要求應先認錯，法官安排雙方再試行調解。

▲在北市經營醫美診所的整形外科醫師陳威宇，被控為病患隆鼻卻出人命，10日到台北地院出庭願意賠償和解但否認涉嫌過失致死。（圖／記者黃哲民攝）

法官明示有無密切監控患者被麻醉後的生命徵象，是認定有無違反醫療常規等過失責任的依據。法官強調司法審判並非以外行人角度批判醫師，而是查明醫師是否認真看待人命、防範即使只有萬分之一機會的風險，尤其全身麻醉的風險，不是單一護理師或心有旁鶩的開刀醫師所能承擔。

由於《刑事訴訟法》去年（2023年）12月三讀通過修正，明訂鑑定人須在鑑定報告具名，且原則應出庭作證被詰問，以致常受託鑑定醫療糾紛的衛生福利部醫事審議委員會，今年（2024年）幾乎全面退件不做鑑定，司法機關累計卡關約300案。

▲在北市經營醫美診所的整形外科醫師陳威宇，於診所官網宣傳自稱「女神雕刻師」。（圖／翻攝陳威宇診所官網）

本案送鑑定也被退件，法官今曉諭雙方若不能和解，即使做不成鑑定，合議庭仍可依現有人證物證結案，法官並指先前1位麻醉專科醫師出庭作證、「過程已有火花」，檢方認為造成證人得罪同業「遭犧牲」、不應輕判，若陳、蕭仍堅持無過失，一旦判決有罪，可能錯失緩刑機會。

法官還舉出另1件醫美死亡案例給陳、蕭2人參考，案情為醫師讓抽脂患者服用可能造成呼吸中止的止痛鎮靜劑，現場僅1名未受過麻醉或加護照顧訓練的護理師協助，因疏於注意患者生命徵象，以致患者休克、最終不治，醫師不認罪，一審被依過失致死罪判刑1年半，上訴二審認罪賠償，才獲判緩刑2年。

陳威宇的律師團急忙表示始終願和解，在求償案也沒討價還價，同意明年（2025年）1月3日與湯家再度試行調解，蕭女授權陳男代處理，但她的律師似乎對證人證詞難掩不滿。湯男家屬委任律師指出，只要陳、蕭2人承認過失，家屬同意給2人緩刑，也不會對民事一審判決金額加碼。

▲與陳威宇一起被控涉犯過失致死等罪嫌的麻醉護理師蕭女（左2），10日到台北地院出庭也不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

現年45歲的陳男開完庭不回應媒體發問，他在北市忠孝東路經營醫美診所，官網宣傳自稱「女神雕刻師」、「整形外科是我的使命」等語。

2019年3月4日下午1點多，陳男在鄒姓男子掛名負責人的北市1家醫美診所，為當時30歲的湯男全身麻醉後隆鼻，現場僅蕭女協助置入湯男的氣管內管。

過程中，湯男當天下午3點陸續出現每分鐘心跳高達120下、體溫上升到攝氏43.6度等異狀，陳、蕭直到下午3點35分完成手術，才驚覺不對勁，設法冰敷、注射解藥緩解但無效，下午4點13分湯男失去心跳，經救護車轉院急救，湯男隔天（5日）凌晨0點多，死於惡性高溫併發多重器官衰竭。

檢方查出陳男麻醉使用的肌肉鬆弛劑succinylcholine，會誘發患者惡性高溫，陳男欠缺獨立執行全麻能力、沒請麻醉專科醫師在場協助，又沒落實監測湯男麻醉中的生命徵象，例如至少每5分鐘確認一次體溫、密切注意湯男呼氣的二氧化碳濃度等。

此外，檢方指陳男動刀的診所，沒庫存緩解惡性高溫的解藥，向同業調取已耽誤時間，注射解藥時，和蕭女又沒更換湯男殘留麻醉藥物的呼吸管路，蕭女在病歷偽填湯男在手術關鍵時刻，心跳次數均為正常值，據此起訴陳、蕭涉犯過失致死、偽造文書等罪嫌。

陳男堅稱自己是合格醫師，可開立麻醉藥物及執行麻醉醫療業務，辯稱就算當時有麻醉專科醫師在場，也無法及時發現湯男出現早期惡性高溫症狀，自認無過失。湯男家屬向陳男與診所負責人鄒男連帶求償共658萬餘元，一審去年8月判決應賠556萬餘元，上訴二審高院審理中。