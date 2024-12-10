台中女打精靈針微整右眼中風「視力永遠受損」　醫師遭起訴

▲陳姓醫師替李姓女子施打「少女針」、「精靈針」微整形，造成李女右眼中風遭起訴。（示意圖／pixabay）



記者白珈陽、吳佩蓁／台中報導

台北市日前才發生醫美死亡案，引起民眾關注！台中市一名李姓女子2021年到西屯區一間醫美診所微整形，陳姓醫師在其眉毛上方及眉心施打俗稱「少女針」、「精靈針」，沒想到李女右眼當場感到灼熱刺痛，緊急送醫後，竟發現右眼中風並引發青光眼，造成李女視力永久無法修復。台中地檢署調查發現，陳姓醫師事前未告知患者風險，且違反仿單警告事項，依過失重傷害罪嫌起訴。

起訴書指出，2021年6月19日下午，陳姓醫師替李女施打「少女針」洢蓮絲植入劑、「精靈針」艾麗斯皮下填補劑進行臉部微整形，並在李女眉毛上方及眉心各打1劑洢蓮絲植入劑、艾麗斯皮下填補劑，但他未確認針劑有沒有打到血管，即逕行推針，將「艾麗斯皮下填補劑」注射進入血管，導致李女右眼隨即出現灼熱及刺痛感，雖然他立即給予類固醇藥物治療並送醫急救，但仍造成李女右眼中心視網膜靜脈阻塞、青光眼、視野缺損，視力永久無法恢復。

經查，陳姓醫師是西醫一般科醫師，其職業登記地在桃園某醫美診所，而他為李女施打針劑的地點，並未經過衛生局核准設立診所，屬於美學生醫公司。

檢方查出，陳姓醫師事前卻未告知李女，施打這2種針劑均可能產生失明之併發症，且艾麗斯皮下填補劑仿單警告及注意事項中註明「強烈建議不可使用於眼窩四周、較薄的皮膚組織和可能注入血管支部分」；洢蓮絲植入劑警告事項也寫明「只適用皮下或深皮下注射，應特別小心避免注射進入血管」，認定陳姓醫師行為已違反相關注意事項。

陳姓醫師偵訊時否認犯行，辯稱李女事前完全知道施打針劑的併發症及風險，並打在李女指定的額頭、眉弓骨脊上內、上外側，當時他也有做額頭腫脹麻醉，是最安全標準的美容注射，全程使用鈍針，有回抽沒血，確認沒有刺破血管。

但檢方未採信陳的證詞，仍依李女、證人證詞、醫院診斷證明書、衛服部醫事審議委員會鑑定書等，認定陳姓醫師涉有過失重傷害犯行，依過失重傷害罪嫌提起公訴。