　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中女打精靈針微整右眼中風「視力永遠受損」　醫師遭起訴

▲醫美、保養。（圖／pixabay）

▲陳姓醫師替李姓女子施打「少女針」、「精靈針」微整形，造成李女右眼中風遭起訴。（示意圖／pixabay）

記者白珈陽、吳佩蓁／台中報導

台北市日前才發生醫美死亡案，引起民眾關注！台中市一名李姓女子2021年到西屯區一間醫美診所微整形，陳姓醫師在其眉毛上方及眉心施打俗稱「少女針」、「精靈針」，沒想到李女右眼當場感到灼熱刺痛，緊急送醫後，竟發現右眼中風並引發青光眼，造成李女視力永久無法修復。台中地檢署調查發現，陳姓醫師事前未告知患者風險，且違反仿單警告事項，依過失重傷害罪嫌起訴。

起訴書指出，2021年6月19日下午，陳姓醫師替李女施打「少女針」洢蓮絲植入劑、「精靈針」艾麗斯皮下填補劑進行臉部微整形，並在李女眉毛上方及眉心各打1劑洢蓮絲植入劑、艾麗斯皮下填補劑，但他未確認針劑有沒有打到血管，即逕行推針，將「艾麗斯皮下填補劑」注射進入血管，導致李女右眼隨即出現灼熱及刺痛感，雖然他立即給予類固醇藥物治療並送醫急救，但仍造成李女右眼中心視網膜靜脈阻塞、青光眼、視野缺損，視力永久無法恢復。

經查，陳姓醫師是西醫一般科醫師，其職業登記地在桃園某醫美診所，而他為李女施打針劑的地點，並未經過衛生局核准設立診所，屬於美學生醫公司。

檢方查出，陳姓醫師事前卻未告知李女，施打這2種針劑均可能產生失明之併發症，且艾麗斯皮下填補劑仿單警告及注意事項中註明「強烈建議不可使用於眼窩四周、較薄的皮膚組織和可能注入血管支部分」；洢蓮絲植入劑警告事項也寫明「只適用皮下或深皮下注射，應特別小心避免注射進入血管」，認定陳姓醫師行為已違反相關注意事項。

陳姓醫師偵訊時否認犯行，辯稱李女事前完全知道施打針劑的併發症及風險，並打在李女指定的額頭、眉弓骨脊上內、上外側，當時他也有做額頭腫脹麻醉，是最安全標準的美容注射，全程使用鈍針，有回抽沒血，確認沒有刺破血管。

但檢方未採信陳的證詞，仍依李女、證人證詞、醫院診斷證明書、衛服部醫事審議委員會鑑定書等，認定陳姓醫師涉有過失重傷害犯行，依過失重傷害罪嫌提起公訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／高雄工人清洗太陽能熱水器　慘被電死
以軍深入敘利亞「逼近首都」！　距大馬士革僅剩25km
快訊／清大整併中華大學！校務會議全票通過
20歲喪屍車手「詭異燦笑」　她捧80萬現金面交
謝宜容現況曝光！　身形消瘦
快訊／台中港外油輪擱淺　陸船員跳海遺體尋獲
大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東暖心爸載7孩上學…遭迴轉車撞破頭身亡！女師免囚原因曝

遭黃金鼠啃咬！30天小象龜重傷　飼主留信失聯：求醫生大人救牠

快訊／高雄工人清洗頂樓太陽能熱水器　慘被電死

快訊／新北計程車自撞！翻出護欄「墜砸海岸礁石」　運將送醫救治

台中女打精靈針微整右眼中風「視力永遠受損」　醫師遭起訴

中市府控新國自在未依約還地　大動作立牌告示！業者反擊

檢方搜索北分署「謝宜容也在」！　被調查局人員帶進畫面曝

貨車撞垮限高架「狠砸對向休旅車」　擋風秒變蜘蛛網畫面曝

快訊／巴拿馬籍油輪台中港外擱淺　陸船員跳海失蹤2天遺體尋獲

母女遇詐「卻遭警嘲諷」！　分局長曝：案發第一時間已向家屬道歉

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

羅志祥聽聞《娛百》傳收攤：很可惜　被拱攻大巨蛋...他笑：沒辦法啦

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

台東暖心爸載7孩上學…遭迴轉車撞破頭身亡！女師免囚原因曝

遭黃金鼠啃咬！30天小象龜重傷　飼主留信失聯：求醫生大人救牠

快訊／高雄工人清洗頂樓太陽能熱水器　慘被電死

快訊／新北計程車自撞！翻出護欄「墜砸海岸礁石」　運將送醫救治

台中女打精靈針微整右眼中風「視力永遠受損」　醫師遭起訴

中市府控新國自在未依約還地　大動作立牌告示！業者反擊

檢方搜索北分署「謝宜容也在」！　被調查局人員帶進畫面曝

貨車撞垮限高架「狠砸對向休旅車」　擋風秒變蜘蛛網畫面曝

快訊／巴拿馬籍油輪台中港外擱淺　陸船員跳海失蹤2天遺體尋獲

母女遇詐「卻遭警嘲諷」！　分局長曝：案發第一時間已向家屬道歉

爆料片搞錯《海峽導報》社長？　八炯：設陷阱來證明為真

台東暖心爸載7孩上學…遭迴轉車撞破頭身亡！女師免囚原因曝

執政黨國會杯葛「罷免尹錫悅」！　韓民眾怒砸雞蛋、寄送喪禮花環

HOLA推石墨烯系列「升溫8度C」　台隆祭保暖小物優惠

遭黃金鼠啃咬！30天小象龜重傷　飼主留信失聯：求醫生大人救牠

陸港監管機構傳要求投行　幫助陸企更快在香港上市

快訊／高雄工人清洗頂樓太陽能熱水器　慘被電死

日首相官邸男職員「性侵2國中少女」　誘車震拿4000日幣打發人

中美角力波及台灣？　李詩欽：科技業龐大優勢或能疏解

【廣編】電通行銷傳播集團榮膺大中華區年度代理商重磅榮耀

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

社會熱門新聞

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

苗栗男砍母後墜亡！10歲兒護嬤也遭刺：不想她離開我

民眾黨自爆「柯盧合」　貪污案重要破口竟被柯文哲忘記

母女遭詐成雙屍　柴鼠兄弟發聲了

母女被騙1200萬雙亡　追回金額僅剩零錢

獨／台中警開假單弊案擴大！檢調上午帶走13警

獨／男持刀殺母砍子！警到場他墜4樓亡

聯結車隊載貨卡台66線橋樑　疑未注意限高釀禍

即／台中單車騎士與大貨車擦撞　頭撞地送醫不治

內湖母女被詐1200萬遭諷：還活著喔　關鍵絕望50hrs曝

夫妻誘女建商入局　揭驚人利潤

即／母女遭詐1200萬輕生雙亡　警拘捕2名車手到案

更多熱門

相關新聞

民眾查麻醉醫師！學會證實「非會員」

民眾查麻醉醫師！學會證實「非會員」

台北市中山區知名醫美「光澤診所」爆發患者進行拉皮等療程，在麻醉後血氧濃度不穩，送醫搶救不治，這起意外也讓「麻醉」爭議再起。有民眾擔心自身麻醉安全，詢問自己的醫師是否具備麻醉專科醫師資格。對此，台灣麻醉醫學會證實該醫師非會員，不具備麻醉專科醫師資格。

女網紅抽脂5小時後猝死！身後留10歲兒

女網紅抽脂5小時後猝死！身後留10歲兒

就醫「沒打麻醉」直接拔指甲！律師曝過程：十大酷刑

就醫「沒打麻醉」直接拔指甲！律師曝過程：十大酷刑

北市稽查光澤診所「手術麻醉同一醫師執行」　若遭判刑將懲戒

北市稽查光澤診所「手術麻醉同一醫師執行」　若遭判刑將懲戒

女拉皮麻醉亡　專科麻醫曝「法規大漏洞」

女拉皮麻醉亡　專科麻醫曝「法規大漏洞」

關鍵字：

醫美微整形醫療事故過失重傷害罪法律風波

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議求禁跳！

潮牌外套「萬元殺到2000有找」　一票人驚呆！

終止學生餐！炒飯王冠軍嘆：不是家長吃爽的

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關

大阪隊吞敗　監督讚嘆台灣棒球水準高

朱育賢告別桃猿　明年轉戰味全龍

他減肥「完全戒澱粉」卻變胖！醫教1招瘦8KG穩血糖

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

年末發財啦！「5生肖」12月財運一路旺到年底

一片肉色！泰100男同志大開「性愛毒趴」被逮

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面