民眾查麻醉醫師！學會證實「非會員」3診所竟掛麻醉科主治醫經歷

▲民眾向台灣麻醉醫學會查證醫師是否具備麻醉專科醫師資格。（圖／翻攝台灣麻醉醫學會臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市中山區知名醫美「光澤診所」爆發患者進行拉皮等療程，在麻醉後血氧濃度不穩，送醫搶救不治，這起意外也讓「麻醉」爭議再起。有民眾擔心自身麻醉安全，詢問自己的醫師是否具備麻醉專科醫師資格。對此，台灣麻醉醫學會證實該醫師非會員，不具備麻醉專科醫師資格。

台灣麻醉醫學會9日發文表示，有民眾詢問在整形診所的「余德毅醫師」是否具備麻醉專科醫師資格。對此，學會查詢會員資料查詢後，確認余德毅醫師並非本學會會員，不具備麻醉專科醫師資格。

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此外，余德毅醫師在各整形診所上備註學經歷包括「林口長庚醫學中心麻醉科主治醫師」。對此，林口長庚醫學中心向台灣麻醉醫學會表示，余德毅醫師並非林口長庚醫學中心麻醉部主治醫師。

有網友表示，該醫師在3間醫美診所上都掛有「林口長庚醫學中心麻醉科主治醫師」的經歷，只有一間醫美診所的官網上，余德毅醫師的經歷並無「林口長庚醫學中心麻醉科主治醫師」，推測可能是小編誤植後被其他診所複製使用，希望這3間診所出來說明。

對此，其中一間誤植的「巨星整形外科診所」也在留言處表示，「關於余德毅醫師被誤認充當麻醉科醫師一事，實屬本診所之疏失，官網上的確登載錯誤，我們已經立刻清查更正，造成余德毅醫師的困擾與貴科的誤會，在此向余德毅醫師說聲抱歉，也趁這個機會對貴科及民眾的困擾及風波表示道歉」。