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熟女醫美診所電波拉皮暴斃　高大成驚：打牛奶針麻醉太奇怪！

▲▼高大成。（圖／記者許權毅攝）

▲台北傳出女子在醫美診所欲進行電波拉皮，結果施打牛奶針後休克死亡。高大成聽聞相當訝異，直言鮮少聽到用牛奶針作為鎮靜麻醉的案例。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台北一名熟女前往醫美診所打算進行電波拉皮，不料疑似在施打牛奶針（普洛福靜脈注射液）麻醉後死亡。知名法醫高大成聽聞相當訝異，表示鮮少聽到用牛奶針當作麻醉劑，一般醫美做鎮靜麻醉，多採用注射K他命使其產生舒眠效果。高大成也提到，自己當法醫40年，聽過打牛奶針死亡的不超過10人，過往台中也曾發生3人因戒毒，在診所打牛奶針卻中毒休克死亡的案例。

民國104年、105年，台中有3名男子皆因海洛因毒癮導致睡眠障礙及煩躁不安之症狀，前往一家診所接受施打牛奶針，結果先後傳出中毒休克死亡案例，診所內林姓醫師被依違反《毒品危害防制條例》、《刑法》業務過失致死罪遭台中地檢署起訴，纏訟近10年，直到去年6月，台中高分院更一審判決林姓醫師有期徒刑4年。

法官認定，林姓醫師未經評估、也未詳細檢查林姓、廖姓、邱姓等3名死者是否適宜施打「普洛福靜脈注射液」(即牛奶針)，也沒有由受有麻醉或加護照顧訓練之醫師診斷，就輕率開立「普洛福靜脈注射液」搭配抗組織胺類藥「亞烈明注射液」及抗膽鹼類藥「壓凡必拉注射液」混合而成的注射液，結果當中有3人通通被發現在診所休息室內休克，送醫搶救後仍宣告不治。

高大成表示，一般鮮少聽到使用牛奶針作為鎮靜麻醉，通常都是使用K他命達到舒眠效果，來進行婦產科引產或是醫美，「這種牛奶針便宜，一劑大約300到400元左右，危險性低，推測有可能因為這樣，出事的診所才使用牛奶針作鎮靜麻醉。」

高大成表示，注射牛奶針之後會像失去意識一般睡著，但如果死者身體較虛弱，或有多重使用藥物，可能導致呼吸力道不足，逐漸失去呼吸心跳，但如果當時死者麻醉後有進行生命監測，或是提早被發現，只要盡快給氧，甚至「打耳光都可以叫醒」。

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