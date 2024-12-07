婦早晚「電鑽問候」瞎搞6年！害樓下罹焦慮症　法官判賠18萬

▲台中楊婦使用電鑽、拿鐵器敲牆製造噪音，造成樓下鄰居長期失眠，法官判楊婦要賠鄰居18萬元。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／台中報導

台中楊姓女子住在某社區大樓，經常不分晝夜地用電鑽製造噪音，甚至狂用鐵器敲牆和地板，一敲就是30分鐘，還用力跺步、大聲謾罵，造成樓下鄰居罹患焦慮症，忍了6年後提告。台中地院審理，法官認為楊女雖已搬離大樓，但在大樓居住時確實長年製造噪音，判她要賠樓下鄰居一家4口共18萬元。全案還可上訴。

判決指出，高姓一家4口從2017年12月入住某社區大樓6樓，發現樓上楊姓女鄰居經常不分晝夜的製造噪音，像是長時間的使用電鑽、用鐵器敲打牆壁和地板長達30分鐘，還不時拖行物體、用力關門和跺步、大聲謾罵，以及拿水管往樓下設施或馬路沖水，或破壞自家廁所管路，導致管路內液體流到樓下高家的廁所，甚至5度在家焚燒棉被、家具，造成整個社區濃煙密布。樓下高家4口忍了楊女6年，因長期無法安心睡覺，其中兩人更罹患焦慮症，4人提告各對楊女求償30萬元。

全案審理時，楊女未出庭，也未提出書狀作任何聲明或陳述。法官查看該大樓於2023年3月2日的管委會紀錄，內容記載楊女「長期惡意擾亂，製造恐慌，經警方多次依社會秩序法提出警告，未見改善」等語，並有警察對楊女的處分通知書，可見楊女確實長年製造噪音，騷擾高姓鄰居一家長達約6年，高家屢次報警，楊女都未改善，判楊女要賠高家4人各3萬元到6萬元，共18萬元，全案還可上訴。