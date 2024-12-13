藍營狂嗆國安單位「軍演說」自導自演　國防部秀第一線監控共艦畫面

記者杜冠霖／台北報導

近日共軍機艦大規模出海擾台，華爾街日報報導，在台灣總統賴清德過境美國領土後，中國對台進行了數十年來最大軍力展示，據信意在測試支配第一島鏈的能力。而藍營則痛批是國安單位自導自演、想影響雙城論壇。國防部今（13日）公布國軍第一視角監控共艦、共機畫面，並表示，共軍對臺灣及區域之威脅，自2022年以來即不斷演變，從「威懾臺灣」到「衝擊第一島鏈」。此次進行大規模水面兵力集結，就是實證。

國安單位上周就預警，在賴清德結束南太平洋友邦訪問後，中共恐啟動軍事行動，遭藍營痛批是狼來了、恫嚇國人，而近日中共即在「未宣布」軍演的狀況下大量調動機艦，我國防部10日證實，解放軍海軍兵力在西太平洋跟台灣周圍有明顯態勢，不僅對台嘗試全面封控，也企圖達到區域拒止外軍。藍營則質疑是太高估賴清德影響力、為影響雙城論壇的假消息。

國防部今公布國軍第一線影片，包含武昌軍艦、承德軍艦監控中共湘潭艦、班超軍艦監控中共開封軍艦、高江軍艦、海巡成功艦監控中共桂林艦、銳鳶無人機監控中共襄陽艦等畫面。

國防部指出，國軍依據敵情動態，調整應對方式；結合狀況執行實戰演練，是應盡的責任。官兵在建立能力、堅定決心的前提下，展示了捍衛國家安全的信心。

國防部表示，中國的長期目標，是威懾區域各方，破壞以規則為基礎的國際秩序，但不會得到國際社會認同。國軍強化建軍備戰，不斷成長戰力，才能結盟理念相近國家，嚇阻戰爭。

綠委吳思瑤受訪時表示，中國軍演劍指多方，要將第一島鏈從東海、台海到南海，要將海域內海化，中國軍演不管有沒有成形，都是要劃線立威，準備工作也非常明確，包含第一島鏈內所有國家成員，也劍指美國，對即將就任的川普做成預警跟壓力，非常明確，賴清德出訪也是地緣政治中，中國關切的一趟行程，無庸置疑也非常明確。

吳思瑤指出，軍演就是造成區域緊張，中國切莫一再以軍事威嚇劃地立威，國軍弟兄堅定捍衛國家、安定社會，國安單位盡的努力都要給一線人員最高敬意跟謝意。