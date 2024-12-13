罹病又遭詐騙！男開賓士搶郵局「傷人還縱火」　法官輕判7年

▲黃姓男子搶劫鹿谷鄉郵局不成又傷人縱火，遭南投地方法院法官判處7年有期徒刑。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

43歲黃姓男子因無法清償負債等原因，竟前往鹿谷鄉清水郵局行搶，以開山刀刀背揮砍郵局經理，還以汽油縱火企圖燒毀監視器滅證，在未得手金錢的狀況下逃離現場，還裝沒事參加公司日月潭聚餐。南投地方法院經10個多月審理，以強盜放火罪，判處黃男有期徒刑7年。

判決書指出，黃男曾開設幼兒園、從事保險業，家庭經濟狀況尚可，但自陳因遇股票投資詐騙，加上本身有負債，今年1月26日上午10點多駕駛拆除車牌之自小客車，頭戴安全帽和口罩、持開山刀及裝有汽油之寶特瓶進入鹿谷清水郵局，先將汽油潑灑在櫃檯上，並恐嚇63歲劉姓經理：「我只有要錢而已！」再以開山刀刀背揮砍劉男之頭部、肩膀，再以手、腳、身體壓制，使劉男受到頭皮撕裂傷2.5公分（後送醫縫合3針）、左側肩關節扭傷。

劉姓經理被迫說出金錢存放位置後，隨即趁隙從側門逃離，黃男情急下企圖離開現場並滅證，以打火機點燃汽油引發火勢，造成營業櫃臺、網路、電腦、電線、冷氣等設施毀損；鹿谷消防分隊獲報後趕抵現場撲滅火勢，避免郵局建物主要結構體遭燒燬。

▲黃姓男子於日月潭畔落網就逮。

另一方面，一群在郵局附近聊天的老人家，見黃駕車逃逸，機警用手機拍下車子影像，提供給警方緝兇，而警方調閱監視器畫面後掌握黃的身分，並請黃妻協助聯絡丈夫出面投案，隨後循線於同日中午12時40分，在魚池鄉中山路與九龍路口，將參加公司日月潭聚餐的黃男拘提到案，並查扣開山刀、打火機等作案物證。

判決書說明，黃男所犯為《刑法》第332條第2項第1款之強盜放火罪，法定最輕本刑為10年以上有期徒刑，但考量他落網後始終坦承犯行，且並未取得財物，又罹患廣泛性焦慮症、有混合焦慮及憂鬱情緒之適應障礙症，犯案前已在衛福部南投醫院門診治療長達6年，加上因長期投資虧損加上遇到詐騙，才在一時情緒失控下犯下本案。

此外，黃男家中尚有3名年幼子女待其扶養，雖未獲告訴人中華郵政股份有限公司及劉姓被害人之諒解，法官經斟酌其本案犯罪情狀及一般情狀，若處以法定最輕本刑即有期徒刑10年，「猶嫌過重，有情輕法重足堪憫恕之情」，因此依《刑法》第59條規定，酌量減輕其刑，判處7年有期徒刑。