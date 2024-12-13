　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

罹病又遭詐騙！男開賓士搶郵局「傷人還縱火」　法官輕判7年

▲黃姓男子搶劫鹿谷鄉郵局不成又傷人縱火，遭南投地方法院法官判處7年有期徒刑。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝，下同）

▲黃姓男子搶劫鹿谷鄉郵局不成又傷人縱火，遭南投地方法院法官判處7年有期徒刑。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

43歲黃姓男子因無法清償負債等原因，竟前往鹿谷鄉清水郵局行搶，以開山刀刀背揮砍郵局經理，還以汽油縱火企圖燒毀監視器滅證，在未得手金錢的狀況下逃離現場，還裝沒事參加公司日月潭聚餐。南投地方法院經10個多月審理，以強盜放火罪，判處黃男有期徒刑7年。

判決書指出，黃男曾開設幼兒園、從事保險業，家庭經濟狀況尚可，但自陳因遇股票投資詐騙，加上本身有負債，今年1月26日上午10點多駕駛拆除車牌之自小客車，頭戴安全帽和口罩、持開山刀及裝有汽油之寶特瓶進入鹿谷清水郵局，先將汽油潑灑在櫃檯上，並恐嚇63歲劉姓經理：「我只有要錢而已！」再以開山刀刀背揮砍劉男之頭部、肩膀，再以手、腳、身體壓制，使劉男受到頭皮撕裂傷2.5公分（後送醫縫合3針）、左側肩關節扭傷。

劉姓經理被迫說出金錢存放位置後，隨即趁隙從側門逃離，黃男情急下企圖離開現場並滅證，以打火機點燃汽油引發火勢，造成營業櫃臺、網路、電腦、電線、冷氣等設施毀損；鹿谷消防分隊獲報後趕抵現場撲滅火勢，避免郵局建物主要結構體遭燒燬。

▲黃姓男子於日月潭畔落網就逮。

▲黃姓男子於日月潭畔落網就逮。

另一方面，一群在郵局附近聊天的老人家，見黃駕車逃逸，機警用手機拍下車子影像，提供給警方緝兇，而警方調閱監視器畫面後掌握黃的身分，並請黃妻協助聯絡丈夫出面投案，隨後循線於同日中午12時40分，在魚池鄉中山路與九龍路口，將參加公司日月潭聚餐的黃男拘提到案，並查扣開山刀、打火機等作案物證。

判決書說明，黃男所犯為《刑法》第332條第2項第1款之強盜放火罪，法定最輕本刑為10年以上有期徒刑，但考量他落網後始終坦承犯行，且並未取得財物，又罹患廣泛性焦慮症、有混合焦慮及憂鬱情緒之適應障礙症，犯案前已在衛福部南投醫院門診治療長達6年，加上因長期投資虧損加上遇到詐騙，才在一時情緒失控下犯下本案。

此外，黃男家中尚有3名年幼子女待其扶養，雖未獲告訴人中華郵政股份有限公司及劉姓被害人之諒解，法官經斟酌其本案犯罪情狀及一般情狀，若處以法定最輕本刑即有期徒刑10年，「猶嫌過重，有情輕法重足堪憫恕之情」，因此依《刑法》第59條規定，酌量減輕其刑，判處7年有期徒刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
書房火災來不及逃！陸37歲主持人身亡　妻頭七發現懷孕
第三次世界大戰將近！　巴西靈媒預言：非傳統戰場衝突
韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓熱跳〈APT.〉
幫100男粉吞吐！百人斬後才知「口愛會染愛滋」　她當場崩潰
害腸穿孔遭剖腹留長疤！網美怒控禾馨手術失誤　執刀醫回應了
劍指王義川！　立院表決通過成立「通訊遭非法監控調查委員會」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南派出所長當綠能蟑螂遭收押　理由曝光：涉3罪恐逃亡串證

超諷刺！煙油店分裝喪屍煙彈　包裝盒還印「有害幼童健康」警語

水泥車跨雙黃線連超2車！貨車左轉慘被撞進玉米攤　客人栽水溝

鴕鳥逛大街害挨罰2次！飼主抓回後超切心　「1萬2賣出」不養了

害腸穿孔遭剖腹留長疤！網美怒控禾馨手術失誤　執刀醫師回應了

搭機捷遇美女坐旁邊！色男性騷蹭腿抓手　辯「列車晃動」被打臉

快訊／柯文哲涉貪將偵結！檢逐一提訊被告　沈慶京戴漁夫帽出庭

女電波拉皮殞命！今遺體解剖追死因　家屬悲憤：就是醫療疏失

無照包手男飆撞6車1死3傷！車上搜出K他命、瓦斯槍　出院偵訊中

彰化火車站半裸男發酒瘋！與2警扭打遭大外割　制伏畫面曝光

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

阿Ken無酬主持演唱會「會互相力挺」　曝周杰倫首場開演前「為兒子剪頭髮」

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

蔡依林明年春天發行新專輯　喊話：請大家把錢存好！

周杰倫「第3場原定嘉賓曝」　阿Ken揭江蕙二度上台內幕

謝宜容被羈押 涉霸凌還拿公帑圖利廠商｜20241212 ET午間新聞

台南派出所長當綠能蟑螂遭收押　理由曝光：涉3罪恐逃亡串證

超諷刺！煙油店分裝喪屍煙彈　包裝盒還印「有害幼童健康」警語

水泥車跨雙黃線連超2車！貨車左轉慘被撞進玉米攤　客人栽水溝

鴕鳥逛大街害挨罰2次！飼主抓回後超切心　「1萬2賣出」不養了

害腸穿孔遭剖腹留長疤！網美怒控禾馨手術失誤　執刀醫師回應了

搭機捷遇美女坐旁邊！色男性騷蹭腿抓手　辯「列車晃動」被打臉

快訊／柯文哲涉貪將偵結！檢逐一提訊被告　沈慶京戴漁夫帽出庭

女電波拉皮殞命！今遺體解剖追死因　家屬悲憤：就是醫療疏失

無照包手男飆撞6車1死3傷！車上搜出K他命、瓦斯槍　出院偵訊中

彰化火車站半裸男發酒瘋！與2警扭打遭大外割　制伏畫面曝光

馬化騰：民營企業有光明前景　中國經濟必乘風破浪

健身房一票「美背、深溝妹」他練到苦笑！妹子們驚曝：可以看

美東罷工升溫！美西線15日要漲2000美元　SCFI上漲5.67%

台南派出所長當綠能蟑螂遭收押　理由曝光：涉3罪恐逃亡串證

航班過境費每架多收3500　明年3月實施「年收入增6億元」

賓士「AMG性能電動休旅」預告！馬力破千匹、4門轎跑明年同步亮相

從小被霸凌到大「露齦笑」！　牙冠增長術讓女子獲新生

超諷刺！煙油店分裝喪屍煙彈　包裝盒還印「有害幼童健康」警語

日救護車「打滑自撞」！　心肺停止8旬翁到院後宣告死亡

「輕鬆高薪」賭場打工！ 410名越南人柬埔寨被騙　求救想回家

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

社會熱門新聞

女學生遭狼師猥褻　崩潰成「石化人」

林靖恩吃霸王餐　秀診斷證明+和解獲輕判

快訊／台中某大學男大生「陳屍出租套房廁所」！　死因有待釐清

揪閨蜜隆乳竟排黑尿　2人洗腎1月還狂掉髮怒告

快訊／撞雙載機車「二度來回輾」！肇逃惡男落網

醉男撞6車1死3傷！　恐怖現場畫面曝

即／柯文哲案將偵結　沈慶京漁夫帽出庭

女科員借警槍玩　槍口平舉影片曝

野狗竄出害摔車慘死　科技廠女員工上班喪命

超商噁店員偷拆正妹包裹　用胸貼DIY還錄影片傳給她

即／國1南下328.4K仁德段3車相撞2傷

微商女王腦震盪送醫　聯結車撞千萬賓士G63

前金門縣長收賄百萬！判7年半定讞

陸官生遭控愛情騙子　「多女受害」還有未成年

更多熱門

相關新聞

鄭捷判死、陳彥翔卻無期　律師曝關鍵

鄭捷判死、陳彥翔卻無期　律師曝關鍵

新竹輪胎行縱火案，兇手陳彥翔燒死8名親人，二審由死刑改判為無期徒刑，引發社會輿論譁然，有網友甚至拿出北捷隨機殺人案比較，諷刺說鄭捷當時殺死4人，若發生在現在「鄭捷應該還活著」。對此，律師林智群解釋，其實2個事件的情況不太一樣，重點在於行為數。

陳彥翔縱火釀8死　妻姊痛訴：妹託夢「不甘心」

陳彥翔縱火釀8死　妻姊痛訴：妹託夢「不甘心」

北投警攜手家屬成功阻詐　保住700萬血汗錢

北投警攜手家屬成功阻詐　保住700萬血汗錢

縱火燒死8至親改無期　高檢署回應了

縱火燒死8至親改無期　高檢署回應了

「種田年薪超過郵局」菜鳥半年撐不住！網秒選

「種田年薪超過郵局」菜鳥半年撐不住！網秒選

關鍵字：

鹿谷鄉郵局強盜縱火

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」

有「3早期徵兆」恐腎臟壞了！醫：96%患者不知自己生病

王思佳開酸「罵完還照抄」釣出藍心湄回4字

電影頻道／雷婕熙7年前未婚生子曝心境　曾是渴愛戀愛腦爆近年大改變

王世堅前助理改賣水果　年收破3600萬

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

Pornhub美國「年度熱搜關鍵字」曝光

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝散步

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」網看傻：也太拚了

失主懸賞10萬！看完演唱會退租「恐龍娃娃不見了」

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手

曾豪駒一軍職務曝光！振總也調動

被林明禎放鳥！　導演酸見鬼後再發聲

限今天！全家美式、奶茶買1送1神券開搶

「吉伊卡哇」1／25降臨愛河

更多

最夯影音

更多

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面