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社會 社會焦點 保障人權

縱火燒死8至親改無期　高檢署回應了：被告應判死刑

記者葉國吏／綜合報導　

新竹輪胎行大火8死，縱火犯么子陳彥翔二審改判無期徒刑，引起議論。對此，高檢署表示，被告應判死刑，將研議提起上訴。

▲▼新竹輪胎行縱火案燒死8至親，兇手陳彥翔燒死的大嫂，其母親林雪紅出示罹難女兒與孫女的照片。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新竹輪胎行縱火案燒死8至親，兇手陳彥翔燒死的大嫂，其母親林雪紅出示罹難女兒與孫女的照片。（圖／記者吳銘峯攝）

高等法院認定，陳彥翔事發後在現場大喊「我縱的火，趕快啦」，哭求警方趕快救火、救屋內的家人，警方才得以立即將人逮捕，加快後續案件偵辦，符合自首要件，並審酌他在自首時顯露懊悔、自責，甚至向警員借槍自盡等情，難以認定他是「狡黠陰暴」而自首的人，給予減刑，改為無期徒刑，可上訴。


對此陳男大嫂無法接受，直言「這麼心狠手辣活活燒死親生母親、兒女、老婆、妹妹、大嫂、姪女8條人命的兇手，竟然還可以逃過死刑，還有哪一件案件符合判死刑？台灣的司法讓我很絕望，如果廢死是必然的趨勢，我真的無法認同。」

▲新竹輪胎行縱火8死，主嫌陳彥翔二審改判無期徒刑。（圖／記者陳凱力翻攝）

林雪紅痛批「司法到底要傷害我們被害者家屬到什麼境地？這樣的判決我如何接受？我不能接受？不要讓我今天所承受的痛苦，變成別人明日的傷痛，這是共業！廢死是共業！」對此高檢署表示被告應判死刑，將於收受判決後，將研議提起上訴。

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