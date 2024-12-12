血汗錢差點不保！北投警與家屬接力救援　成功守住阿嬤700萬

記者黃宥寧／台北報導

投資詐騙猖獗！北市北投區1名7旬老婦阿霞（化名）日前到銀行準備提領700萬元現金，機警行員察覺異常，隨即通報警方。轄區長安派出所副所長廖順平、警員謝政融及陳英昱迅速趕到現場以柔性宣導方式說明，但阿霞仍聽不進去，直到請其兒子到場，阿霞才打消提領鉅額現金念頭，也成功保住血汗錢。

▲北市北投警分局長安派出所副所長廖順平、警員謝政融、陳英昱苦口婆心勸阻。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方表示，阿霞日前前往北投區中央北路一段的台北富邦銀行，準備提領700萬元現金。行員察覺異常，經過關懷提問後發現她的行為疑似涉及詐騙，隨即通報警方，派出所副所長廖順平、警員謝政融及陳英昱迅速趕到現場了解情況。

然而，阿霞起初對大額提領的原因避而不談，並聲稱家中有急事需要用錢，儘管警方多次溝通，她仍拒絕透露具體情況。於是，警方改採柔性宣導方式，向她說明近期投資詐騙的手法及風險，同時配合行員耐心分析其中疑點。

▲副所長廖順平（中）、警員謝政融（左）、陳英昱（右）苦口婆心勸阻，成功保住婦人血汗錢。（圖／記者黃宥寧翻攝）

態度堅定的阿霞聽完後，仍想要領錢，警方只好通知阿霞的子女到場協助。這才發現阿霞近期加入了一個投資股票的LINE群組，並頻繁表達資金需求，甚至有意將房屋抵押以籌措資金。所幸透過家屬和警方的共同勸說，阿霞終於打消提領巨額現金的念頭，成功避免受騙。

據統計，北投分局今年與金融機構合作，已成功攔阻102件詐騙案件，攔阻金額高達9099萬7328元。警方呼籲民眾保持警惕，切勿輕信陌生人提供的投資機會，並妥善保管個人金融帳戶與存摺。如遇可疑情況，請立即撥打165防詐騙諮詢專線或110報案，共同守護財產安全。