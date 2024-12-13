開噴謝宜容「爛根都是上頭養大的」　他點出1問題：這很重要不是嗎

▲謝宜容。（圖／記者黃彥傑翻攝）

網搜小組／曾筠淇報導

勞動部重啟調查北分署吳姓公務員輕生案件，勞動部長洪申翰表示「內外部委員一致認為，謝宜容當然有霸凌」。音樂人許常德發文直言，「職場霸凌都有一群共犯」，謝宜容若不是有體制、上層在餵養，又怎會這麼囂張？「辭職不是你們的護身符，盼這件事不能這樣就算了」。

許常德在臉書上發文表示，「爛根都是上頭養大的，下屬承受傷痛的」，職場霸凌往往有一群共犯，以謝宜容來說，正是因為有體制和上層餵養，才會有辦法這麼囂張，「官僚在這時代仍舊很盛行，這是新勞動部長要誠實面對的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許常德接著說，謝宜容的囂張行徑導致許多人離職，甚至有人因此喪命，「這個轟天巨響是勞工用生命去控訴出來的」，然而勞動部卻還沒幫上任何忙，「除了一開始想要『河蟹』的前勞動部長何佩珊下台，下台就沒事這件事也值得大家討論，這是共犯結構」，如果只是找人「止血」，會讓大家徹底絕望。

許常德喊話這些上司，辭職並不是護身符，「盼這件事不能這樣就算了」。他最後也問，到底有多少上曾去過謝宜容裝潢過的辦公室？這個也很重要不是嗎？「請問勞動部長！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995