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出去玩「帶1物」卻被嘲笑很奇怪！　網挺她：你是貼心的人

▲▼ 科克蘭衛生紙（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO帶整包衛生紙出門。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

出去旅行，要準備的東西不少，有些人因為想要輕便一些，會選擇攜帶一小包面紙，但如果對衛生紙的需求很大，恐怕不夠用。近日就有網友發文透露，她因為過敏、常流鼻涕，所以直接帶了一包抽取式衛生紙出門旅行，不料卻被朋友嘲笑，帶一包衛生紙真的很怪嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「旅行帶一整包抽取式衛生紙很奇怪嗎」為標題發文，提到她前陣子和朋友出門旅行，因為她過敏、常流鼻涕，所以乾脆帶了整包抽取式衛生紙。然而好友看到後，卻一直笑，還說怎麼會有人帶這大包的衛生紙，這樣很奇怪，應該帶袖珍包衛生紙就好。

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原PO當下並沒有說什麼，可是後面幾天，一直有人向她借衛生紙，而且後來正巧有人飲料打翻，她的衛生紙便派上用場。原PO帶的一整包衛生紙最後幾乎用光，因此她認為這包衛生紙真的很有用，然而直到旅行結束，都沒有人向她表達感謝。

▲▼飯店,住宿,國旅。（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「帶一整包很正常吧？袖珍包衛生紙怎麼夠用三天？你朋友態度有問題，嘲笑這點也很幼稚，剛好看清他們就遠離吧」、「朋友不會批判你帶什麼，會批判你帶什麼的不會是朋友」、「下次你衛生紙放好，不要讓他們知道你有帶。不是不幫別人，是拿了沒有人有一句感謝，你又沒有欠他們？等到需要要用時，就會知道」。

還有網友表示，「我上課也會放一包在後背包，出國玩兩個星期也背了一包衛生紙去」、「你是貼心的人」、「我也會帶一整包，很方便」、「我出遠門不管國內外，一定自己帶衛生紙，有時不只一包」。

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