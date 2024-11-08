慕赫攜手設計鬼才菲利浦•史塔克跨界藝術聯名　風格男神余文樂也搶先收藏！

▲男神余文樂也迫不及待地搶先品酩收藏。（圖／慕赫提供）

生活中心／綜合報導

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今年十月，以「達夫鎮的野獸」傳奇聞名的慕赫單一麥芽威士忌酒廠，跨界攜手享譽全球的當代設計鬼才－菲利浦•史塔克，重磅鉅獻「慕赫L’ÉVOLUTION演進系列」，消息一出，不僅引發了藝術收藏界的廣泛討論，更為威士忌界投下一顆令人驚喜的震撼彈。由三款獨特的酒液所組成－「BEGIN 新生」、「BECOME 成就」與「BEYOND 超越」，以史塔克的視角，向慕赫酒廠豐富且獨具創新的傳承精神致敬，並完美融合史塔克獨特的創作思維，無論瓶身設計或酒液風味皆獨具匠心，極具收藏價值，讓平時就喜愛藝術收藏的風格男神余文樂也迫不及待地搶先品酩收藏，同時也大方分享自己對藝術收藏的看法。

▲慕赫在余文樂心中早已留下有如歷久彌新友情般的印象。

慕赫作為威士忌重鎮—蘇格蘭斯貝賽區的達夫鎮中首座擁有合法執照的酒廠，無論是神祕的2.81蒸餾工藝或獨一無二的肉脂風味，皆深受全球酩家的喜愛。說到對慕赫單一麥芽威士忌的品酩印象，余文樂也不吝分享自己平時享受與三五知己相聚聊天的品酩習慣，而慕赫在他心中早已留下有如這段歷久彌新友情般的印象，純淨、富有深度，並在餘韻中悠然回甘。

▲余文樂也不吝分享自己平時享受與三五知己相聚聊天的品酩習慣。



總是定期關注藝術圈最新動態的余文樂，眾所皆知擁有許多藝術收藏，當被問起對於收藏的參考指標時，他毫不猶豫地回答「第一眼緣」最重要。對他而言，藝術品的價值不取決於價錢或該藝術家的名氣，無論陶藝、畫作或裝置藝術，對藝術作品的欣賞並不會受到這些外在因素影響，反觀其顏色的搭配、工藝、整體比例以及作品背後的故事，才是他考慮收藏與否的關鍵。就像本次慕赫與史塔克史無前例共同譜出的創作－「慕赫L’ÉVOLUTION演進系列」，以大腦中的腦迴作為酒瓶外殼的靈感，象徵由人類智慧再創人類智慧，展現酒液的潛意識；外殼金屬材質同時確保溫度的維持，無論冷熱皆能延緩酒液溫度變化的設計。在深入了解本次合作的創作概念後，讓他驚艷的是新作靈感忠於核心、源自酒液，展現酒液的潛意識，並讓每款酒液完美展現出各自不同的個性，並在視覺上提升至更豐富的層次，不僅將威士忌幻化為可收藏的藝術品，更為收藏此系列的藏家提供了最佳的品酩效果，讓他直呼：「我都和朋友們說不要錯過就是了！他們也都相信我的品味。」力推友人絕對不要錯過此一極具收藏價值的「慕赫L’ÉVOLUTION演進系列」。

▲慕赫與史塔克的全新限量聯名之作「L’ÉVOLUTION演進系列」。

慕赫與史塔克的全新限量聯名之作「L’ÉVOLUTION演進系列」，於今年10月已經正式上市，「BEGIN 新生」與「BEYOND 超越」作為套組，全球限量150套，台灣限量35套，數量珍稀，建議售價為NT$335,000；「BECOME 成就」建議售價則為NT$6,800。慕赫誠摯邀請您一同體驗這款令全球酩家一見傾心的限量夢幻聯名新作，不僅是品飲一段風味演變史，更是絕對值得收藏的藝術品！

欲知更多詳情，請關注慕赫官方粉絲頁（https://www.facebook.com/mortlachtw）追蹤最新動態，或逕洽尊榮服務專線0800-005-188。

▲不要錯過極具收藏價值的「慕赫L’ÉVOLUTION演進系列」。

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