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奢華之選！慕赫16年奢金典藏版　雪莉脂香X尊享高端六角外盒打造新春最璀璨禮遇

▲▼Mortlach,蘇格蘭,威士忌,慕赫,春節,典藏。（圖／業者提供）

▲喜迎新春，「慕赫16年單一麥芽威士忌奢金典藏版」為威士忌愛好者帶來了一場優雅的味蕾之旅。（圖／Mortlach慕赫提供）

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消費中心／綜合報導

Mortlach慕赫—作為蘇格蘭威士忌重鎮擁有200年歷史的傳奇酒廠，不僅是斯貝賽區達夫鎮中首座擁有合法執照的酒廠，更因其縝密計算的2.81蒸餾工藝及獨一無二的肉脂風味，令全球酩家青睞不已。隨著新春來臨，慕赫攜手酩家共同啟程，探索威士忌的無盡風味。在這個嶄新的一年，推出慕赫16年單一麥芽威士忌奢金典藏版，醇厚雪莉脂香為威士忌愛好者帶來了一場優雅的味蕾之旅。

慕赫一直以來秉持著獨創的2.81蒸餾工藝，透過繁複精密的製酒工藝為慕赫單一麥芽威士忌注入了更多的深度和層次。慕赫16年單一麥芽威士忌更以Oloroso × Pedro Ximénez 100%珍稀雪莉桶完整熟成，蘊含著芬馥的堅果香氣與甜美花果香調的口感，極致非凡風味流露奢華質感。本次全新限定設計外盒更是匠心獨運，以六角設計呼應慕赫酒廠知名的6隻蒸餾器，外表更染上一襲神秘的午夜奢藍，猶如慕赫酩家的低調奢華風格的完美體現。另外底座則以Mortlach慕赫之名為特色，鑄刻著Ｍ型金屬框，使其化身為極簡藝品般的酒瓶展架。如同藝術品般的奢金典藏版，完美展現慕赫對於品質和細節的極致追求。

▲▼Mortlach,蘇格蘭,威士忌,慕赫,春節,典藏。（圖／業者提供）

慕赫16年單一麥芽威士忌奢金典藏版不僅是味蕾的享受，更是視覺和觸覺上的盛宴。無論是犒賞自己，還是送給摯愛親友，都是絕佳的選擇。新春來臨，與慕赫共同揭開一場奢華之旅，將美好的祝福和溫馨贈與每一個品味生活的人。

慕赫16年單一麥芽威士忌 奢金典藏版於2024年1月1日起於指定菸酒專賣店限量販售，建議售價NT$2,950，售完為止。欲知詳情，請關注慕赫官網（https://bit.ly/3U1qIet）追蹤最新動態，或逕洽尊榮服務專線0800-005-188。

[禁止酒駕，未滿十八歲請勿飲酒]
[本文內容涉及酒類產品促銷訊息，請勿轉發分享給未達法定購買年齡者]

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