歷時近1年！綠島鄉楠仔湖不明油污清理工作終完成

▲綠島鄉楠仔湖不明油污清理工作完成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東綠島鄉的秘境楠仔湖在去年12月發生不明來源油污染，因其污染範圍及程度較為嚴重，台東縣政府向海洋委員會海洋保育署爭取經費協助，歷時近一年，終在今年11月順利完成相關油污清除作業，並將所有含油廢棄物運回本島妥善處置，避免對綠島環境造成二次污染。

台東縣政府表示，當海洋環境遭受污染威脅時，各單位依據專業分工在第一時間掌握污染範圍，限制其擴散並有效制定應變計畫。此外，透過專業除污團隊與志工，迅速展開清理工作，確保污染影響降到最低，未來將進一步強化應變流程與演練，以守護台東珍貴的海洋生態與自然環境。

台東縣環保局指出，該案件起源於112年12月1日民眾通報柚子湖發現不明油污，經加強巡查後發現綠島東岸至北岸共有7處大面積明顯油污，台東縣各級單位與海保署積極合作啟動緊急應變，迅速動員完成柚子湖在內的6處油污清除，而楠仔湖因其位置離既有道路偏遠，須徒步穿越未開發的陡峭山徑及樹林，使得復原工作成為一項挑戰。

環保局補充說明，楠仔湖污染範圍約22,500平方公尺，面積約為3個足球場大小，應變團隊使用高壓沖洗機配合油污吸附材料，盡可能的將受污染的海岸景觀復原，然而因為礁岩的特性仍會留下無法完全清除的暗色痕跡，需要待自然自淨的能力將其復原。環保局呼籲，油污染會造成海洋環境嚴重污染，且復原工作往往費時費力，民眾若有發現海洋油污染情形，請撥打台東縣環保局免費陳情專線0800-066-666，將有專人服務。