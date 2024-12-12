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女友嫁人痴情男想挽回　裝GPS跟監...發現她和小王溜進摩鐵

▲一名美籍教授去年11月間在桃園機場第一航廈出境商店，請不同2名女子試穿鞋子，卻趁機撫摸腳趾、腳掌與腳背，2名女子感覺被性騷擾後報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲高雄男子與女友分手後，竟裝GPS掌握行蹤不斷騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄蘇姓男子和人妻小莉（化名）在婚前交往3年後分手，蘇男仍不斷「勾勾纏」，他先在小莉的機車上偷裝GPS追蹤器掌握她行蹤，意外發現小莉和林姓男子上摩鐵，蘇男氣得拿大鎖砸壞林男的計程車，後來小莉想要回歸家庭並取得丈夫的原諒，丈夫找蘇男理論，意外又被蘇男打傷，最後夫妻報警提告，法院審理後依跟騷法、傷害等罪判蘇男徒刑9月。

判決指出，小莉在婚前曾和蘇姓男子交往3年，後來因故分手，小莉也結婚了，但蘇男還是忘不了舊情人，經常打電話或藉故去找小莉，讓小莉不堪其擾，2023年9月間，蘇姓男子意外發現小莉竟與一名林姓男子前往摩鐵「休息」，醋意大發的蘇男上前攔下林男的計程車，拿大鎖猛砸車子，小莉為了安撫蘇男，承諾不再與林男聯絡，但也希望蘇男不要再騷擾她，她想回歸家庭。

不料，蘇男後來還是發現小莉與林男仍有聯絡，於是在小莉的機車上偷裝GPS追蹤器，掌握小莉的行蹤後，多次打電話或現身騷擾小莉，小純不堪其擾報警聲請保護令獲准。

由於蘇男還是「不放手」，小莉只好向丈夫坦白一切，丈夫決定出面護妻找蘇男理論，兩人口角肢體衝突，小莉丈夫不敵蘇男，被打得遍體鱗傷，夫妻兩人覺得蘇男已經失控，決定報警提告。

法院審理時，蘇男否認犯行，辯稱他在裝GPS的隔天就拆下，沒有使用到，他對小莉做的行為不是騷擾，只是要討回公道，也不承認打傷小莉丈夫。

法官認為蘇男與小莉分手後，不思理性溝通，反以裝追蹤器、等待下班、尾隨、頻繁撥打電話或傳送簡訊給小莉等方式，讓小莉心生畏怖，且在保護令獲准後，依然故我，因此依違反跟騷法、傷害等罪判他徒刑9月，得易科罰金，全案可上訴。

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