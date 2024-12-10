動態監控1.8萬輛大客車行駛　公路局「天眼控制中心」首開箱

▲公路局運管大樓車輛動態管理中心首度曝光。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

公路局運用GPS車輛動態資訊系統，科技監控1萬3700輛遊覽車、逾4千輛公路客運，掌控行車超速、駕車超時，一旦異常可告警通知改善，車輛動態管理中心內部也首度「開箱」曝光。另民眾可掃描車內QR Code查詢車輛是否違規外，公路局透過GPS掌握遊覽車停留熱點稽查，3大攔查魔王區為南投紫南宮、故宮、野柳。

公路局透過GPS車輛動態資訊系統，可全天候監控遊覽車及公路客運是否超速、開車超時、行駛禁行路段、以及驗車情況，可即時要求改正違規，甚至降低肇事，車輛動態資訊管理中心內部也首度曝光，系統中可見全台遊覽車和公路客運行駛動態狀況一目了然，一旦超速或是進入禁行路段，系統將自動告警並通知業者，另若發生重大交通事故，也會定位車輛位置並通報，若公路發生災害譬如坍方等，也可通知鄰近遊覽車和公路客運。

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此外，公路局也可透過車輛動態資訊系統，分析遊覽車停留熱點，為確保遊覽車安全，可針對停留熱點加強攔查，據了解，三大攔查魔王區分別為南投紫南宮，是遊覽最常停留的熱點，第二名則是故宮博物館的停車場，第三名為北海岸野柳。

公路局表示，車輛動態資訊系統除可強化遊覽車安全外，也將遊覽車資訊揭露應用，乘客透過掃描車內QR Code，可即時查詢車輛動態位置、行駛速度是否異常、是否進入禁行路段等重要資訊，乘客的親友也能在外掌握車輛的動態資訊，有助於遊覽車業者自律，提升服務品質及車輛安全，達到行車安全目的。

▲公路局運管大樓車輛動態管理中心首度曝光。（圖／記者李姿慧攝）

公路局也整合全國公路客運及15縣市市區公車資訊，將其資訊發佈於公路客運APP及公路客運即時動態資訊網，公路局表示，民眾可查詢路線、站位、時刻表及預估到站時間等資訊，並將每條路線的梯形票價表設計簡潔易用的票價查詢介面。

此外，該資訊也同時連結各區域生活圈TPASS通勤月票，民眾可了解所選路線是否屬於TPASS適用範圍，為民眾在路線選擇及費用評估上提供可靠參考，透過資訊服務的整合，提升公共運輸服務友善性。