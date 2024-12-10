重機人妻出軌車友「快被玩壞掉」！超色訊息被丈夫抓到了

▲人妻出軌車友，與對方以「糖醋魚」當成暗號，避免被丈夫發現地下戀。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

新竹市一名人妻小綺（化名）熱愛騎重機，某次透過網路認識了車友阿祥（化名），怎料雙方竟因此發生出不可告人的關係，甚至還約定以「糖醋魚」作為暗號，數度約會、性交，氣得小綺的丈夫一狀告上法院。新竹地院審理後，判阿祥須賠20萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小綺與丈夫2022年間結婚，婚後育有一名子女，平時她熱愛騎重機，因此交友圈相當廣闊。後續小綺透過網路認識了阿祥，雙方的關係逐漸變得曖昧，最終更是演變成不可告人的關係。

小綺與阿祥約定，以「糖醋魚」作為暗號，避免她睡著以後被丈夫查勤。且2024年2月至5月間，小綺數度跟阿祥相約，到阿祥的家中、旅館發生性行為，甚至會傳訊討論性行為以後的感想，例如「那個床，都這樣了，跟你的感受當然是一樣的」、「前幾天都快要被你玩壞掉了」、「老婆，如果你密我，我沒有回的話，你就直接打電話給我」等訊息。

▼重機人妻出軌車友，傳訊稱「快被你玩壞掉了」。（示意圖／免費圖庫Pexels）



後續小綺的丈夫發現，妻子時常晚歸，於是查看對方的手機，沒想到竟發現曖昧的對話。而小綺得知丈夫發現了，索性也大方坦承出軌、跟阿祥發生性行為。

小綺的丈夫氣得將阿祥告上法院，求償100萬元。不過阿祥則辯稱，雖然跟小綺聊天會聊得比較過火，但通訊軟體內的對話，都是小綺的丈夫冒用身分，想試探他與小綺之間的關係所發送的對話，他與小綺僅是朋友關係，小綺偶爾會來他家喝酒、一起外出騎車，並沒有發生性行為，是小綺夫妻誣陷他。

不過，由於小綺已經坦承，加上有對話紀錄等證據，新竹地院法官並不採信阿祥的說法，審理後判阿祥須賠20萬元，全案仍可上訴。