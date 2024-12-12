名醫教授爆性騷　台大校方曝「已辭職」：沒有請領退休金

▲台大醫院婦產科名醫C教授爆發性騷擾，校方表示，當事人已經辭職。（資料照／記者林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導

台大醫院再度爆出性騷擾案。曾任台大婦產部主任的C教授，被6名住院醫生、研究醫師申訴性騷擾。台大今（12日）表示，校方對校園性平案件，都依照性平案件的通報規定辦理，公立學校教師若涉及性平案，依規定是不可能同意其辦理退休或資遣，目前該教師已經辭職，沒有提出請領退休金，後續相關程序均會依法辦理。

媒體報導，台大醫院知名不孕症權威C教授，被6名住院醫生、研究醫師申訴性騷擾，受害者還包括政壇大老媳婦與企業家二代。性騷擾案經性平會調查確認後，傳出C教授想搶先申請退休，打算保住退休金，更傳出明天（13日）台大將對此召開校評會討論此案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大今天（12日）澄清，台大校教評會並無所謂要將報載案件列入討論案，這是錯誤的假消息。而台大對有關校園性平案件，都依照性平案件的通報規定辦理。

台大指出，目前公立學校的教師若涉及性平案件，根據教師法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例等相關法律規定，是不可能同意辦理退休或資遣的情形。目前當事人已經辭職，沒有提出請領退休金的狀況，未來也會依照相關程序與規定辦理。