台大名醫涉性騷「仍在職」　院方證實：已要求與學生保持距離

▲台大醫院再傳性騷擾，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院再爆性騷擾，婦產部知名不孕症權威C教授被6名住院醫生、研究醫師申訴性騷擾，受害者泣訴「不只被摸大腿，還被摸臀部，甚至還被摸進內褲」。台大醫院今（12）日回應，醫院相關性騷擾調查完成，目前還在程序中，該教授仍在醫院任職，已經要求和學生保持距離，等待懲處公布。

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▲台大醫院發言人陳彥元。（圖／記者洪巧藍攝）

媒體報導指出，該名教授性騷擾案經性平會調查、確認後，竟然搶先申請退休，打算保住退休金，引發不滿。台大醫院發言人陳彥元表示，台大醫院是於台灣大學醫學院附設的教學醫院，醫院內確實會有一些專任老師來兼職，目前教職相關由大學端處理。

不過有部分案件發生地點在醫院，陳彥元坦言，醫院端已經依照既有流程、委員會審查等處理，流程已經完成，但由於案件涉及個人隱私，細節無法對外說明。

陳彥元回應，目前該名醫師仍然在台大醫院任職，醫院內部有針對本案要求對可能接觸學生保持適當距離，相關懲處程序尚未走完，完成後應該會有懲處，從申誡到解職等都有可能。

目前該名醫師在台大官網上已經查詢不到，是否被撤除？陳彥元則表示不清楚，官網可能因為異動等有所調整。