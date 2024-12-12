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滾水淋臉再一刀殺死夫！法官不認「被長期家暴」　判囚14年定讞

台南市發生殺夫命案，33歲王姓女子因被陳姓丈夫家暴，先用熱水潑在睡夢中的丈夫臉部，再刀刺殺丈夫不治。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市殺夫命案，王姓女子被依家暴殺人罪判刑14年定讞。（圖／記者林東良翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南市王姓婦人疑似不堪大7歲的丈夫經常對她家暴，2022年6月間，趁丈夫熟睡時，先以熱水澆淋他的頭臉。丈夫痛醒，與妻子扭打，妻子抓起一旁的水果刀刺入丈夫右胸，丈夫不治身亡。一審法院將王女判刑13年，二審加重改判有期徒刑14年。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

案發時33歲的王姓女子，與大7歲的陳姓丈夫在2019年結婚，2人育有一子，居住在台南市東區某公寓五樓。本案判決指出，陳男長期對妻子家暴，案發前幾天，陳男又在對王女動粗，王女懷恨在心。案發當天凌晨5點多，丈夫仍在熟睡中，王女燒開水後，持裝有滾燙開水的熱水壺，朝丈夫的頭臉淋下。

丈夫當場痛醒，還因此身上受有20％的二級燙傷併橫紋肌溶解症。丈夫隨即追打王女，拉住王女頭髮，王女摔倒在置物箱旁。順手抓起置物箱上的水果刀，朝丈夫的右胸刺入。這一刀刺穿橫隔膜、肝臟及腸繫膜，刺破下腔靜脈，丈夫左右側血胸、氣胸（左右肺塌陷）、大量出血。丈夫跑到陽台求救，將刀子拔出後丟入社區中庭，鄰居聽聞哀嚎、求救聲，趕忙報警。警方到場後發現丈夫跪趴在陽台高呼救命，隨即緊急送醫，但最後仍不治身亡。員警當場詢問王女，王女坦承自己犯案，遭警方逮捕。檢方最後依照「家暴殺人罪」提起公訴。

法院審理時，王女坦承犯案，但辯稱自己長期遭到家暴，累積許多怨氣，而當時沒有殺害丈夫的意思，只是想教訓他，但之後丈夫痛醒追打她時，因為被抓住頭髮，害怕丈夫持續攻擊，情急之下才會抓起刀刃反擊，目的是要嚇阻丈夫。但因凌晨時天色昏暗，又沒有開燈，當時又是害怕而閉眼刺入，無法分辨刺入的部位、力道。此外，丈夫被刺入後還到陽台求救，但自己都沒有繼續攻擊的意思，顯然並無致丈夫於死地的意圖，請求法院改論以刑度較輕的傷害致死罪。

但一二審法院均認為，王女攻擊的是致命部位，另外攻擊力道猛烈，整把水果刀全都刺入被害人身體內，確實具有殺人故意。而法院也不認為王女是長期遭到家暴的婦女，身心並未出現太大的異狀。因此一審將王女判刑13年，二審更加重改判有期徒刑14年。全案在上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

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