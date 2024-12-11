收費辦多P性愛趴！誘少女下海還拍照分享　新竹男判5年10月

▲新竹于姓男子沉迷與少女進行多人運動，遭判5年10月。（圖／翻攝pakutaso網站）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名34歲于姓男子沉迷多P活動，不僅成立多個同好群組，還在自家住處一連3個月舉辦3場多人性愛趴，並邀請網路上認識的未成年少女參與，以此向每個男性參與者收3千元費用後，于男便在旁拍攝少女和2到4位不等的男性激戰，並將照片分享到群組。全案經新竹地院審理，于男被依犯意圖營利容留少年為有對價之性交行為罪等6罪，判處5年10月徒刑，併科罰金20萬。可上訴。

判決指出，曾有強制性交前科的于男沉迷於多人性交、SM性愛活動，在LINE上創立「同玩會」、「同鄉會」等男性同好群組，以方便在群內發起多P活動，並在住處舉辦多場多人性愛趴。

于男在2019年7到8月間，先用「唐霸豪」、「求你舔我尚我牆肩我」等暱稱帳號，在交友軟體認識「蘋果」和「糖兒」2名少女，並在2020年間約17歲的「蘋果」參加多人性愛趴，同時在同好群組號召「有妹子想玩、156 34d、下禮拜」，並講好每個男性參與者需收取2500元，但活動因「蘋果」臨時取消而告吹。

于男又在2020年7月間，約未滿16歲的「糖兒」到他住處，以情趣用品等方式侵犯，並要「糖兒」自拍猥褻照傳給自己觀覽。而後于男又約「糖兒」參加多人性交派對，約好每名男性參與者收3千，從第2名參與者後，每多1人于男可以抽1千元，其他金額都歸「糖兒」為代價，讓「糖兒」同意參與並被拍下性交過程。最後性愛趴有3名男子報名參加，當天于男則在一旁掌鏡，事後再將照片分享在「同玩會」群組內供群友觀看。接著2個月，于男又以相同方式利用「糖兒」辦了2場性愛趴，每次約2到4人參加，于男在3次性愛趴共賺取5千元。

全案曝光後，警方在于男手機搜出「糖兒」參加多人性愛趴的影片和照片。新竹地院審理，法官認為于男因一己私慾，不僅和「糖兒」性交、要她拍猥褻照片，還要她和多人性交易，對「糖兒」身心發展有嚴重影響，審酌于男已賠償「糖兒」和家屬共40萬並達成和解，依于男犯意圖營利容留少年為有對價之性交行為罪、對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪等6罪，應執行5年10月徒刑，併科罰金20萬，罰金可易服勞役。可上訴。