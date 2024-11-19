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屏東市萬年溪綠鬣蜥入侵　縣府團隊2天抓43隻

記者陳崑福／屏東報導

外來種綠鬣蜥近期出現屏東市萬年溪畔、縣民公園等地，為防止出沒範圍持續擴大，屏東縣政府於17、18日出動13人次積極蹲點，在萬年溪沿岸啟動夜間抓捕行動，兩日共獵捕43隻；統計至11月15日止已移除3萬3871隻，為強化移除力道，將加強爭取經費，加強捕捉。

▲捕抓綠鬣蜥 。（圖／屏東縣政府提供）

▲捕抓綠鬣蜥 。（圖／屏東縣政府提供）

▲捕抓綠鬣蜥 。（圖／屏東縣政府提供）

▲捕抓綠鬣蜥 。（圖／屏東縣政府提供）

縣長周春米表示，綠鬣蜥繁殖能力強、野外幾乎沒有天敵，且水域附近更是主要出沒熱點，為防止綠鬣蜥持續增生，縣府團隊17日起特別派員在萬年溪沿案加強巡捕力度，兩天已派員巡捕3次、出動13人次，並啟動夜間捕捉，未來將持續加強縣內綠鬣蜥出沒熱區進行巡查捕捉工作，請民眾放心。

周縣長指出，綠鬣蜥除造成農損嚴重外，也擠壓原生種生存空間，農業部林業及自然保育署今年補助屏東獵捕綠鬣蜥經費為344萬3000元，為強化捕捉效能，縣府今年9月也向中央爭取300萬元，除進行例行性的民眾通報後捕捉移除工作外，後續也將針對水域區域加強巡查捕捉，呼籲民眾若看到綠鬣蜥可即時通報縣府農業處派員前往。

縣府農業處表示，近期南部各縣市皆面臨綠鬣蜥問題，縣府團隊也將與中央共同擬出有效控制策略，避免族群數量持續擴增，也提醒民眾，綠鬣蜥並不會主動攻擊人，任何人只要在縣內發現綠鬣蜥，皆可撥打1999為民服務專線或1959動物保護專線通報。

農業處說，後續將由縣府委託的廠商派遣人員前往該處移除綠鬣蜥，如於農田或住家發現入侵綠鬣蜥也可自行捕捉，並將綠鬣蜥帶至消防局屏東分隊或潮州分隊兌換農特產品1份，近期也會加強全縣綠鬣蜥出沒熱區巡查，期待藉由雙管齊下方式，有效降低綠鬣蜥族群數量。

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