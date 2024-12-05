113年地方公務人員+離島公務人員考試　屏東考區在明正國中

▲屏東明正國中 。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

113年特種考試地方政府公務人員考試及離島地區公務人員考試，於113年12月7日至9日舉行，屏東考區設於屏東縣立明正國民中學（屏東市大連路70號）。

屏東縣政府為服務屏東地區鄉親，今年協助考選部於屏東設置地方政府公務人員考試及離島地區公務人員考試考區，提供完善舒適的應考環境。這項考試分三、四等考試，全國共有屏東等14個考區同時舉行，應考人數計26,180人（屏東考區394人），公告暫定需用名額合計1,706名，預估平均錄取率為6.5﹪。

該考試之考試通知書於國家考試網路報名資訊系統「考試通知書下載」項目開放下載。考前一天不開放進入試區查看試場，應考人如欲了解試場位置，可於考試當日於試區公布欄查看，或至國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」項下瀏覽；另為便利應考人快速連結上述頁面，也在考試通知書增設QRcode，掃描後點選試區，即可查看試場所處位置。

自112年起，國家考試期間不開放陪考，僅限行動不便或懷孕之應考人，得事先申請陪考，且一律採事先申請機制，不接受考試當天臨時提出申請，若有陪考人則須出示同意陪考通知書及本人身分證件，俾提供試區工作人員查驗。

縣府人事處特別提醒應考人，務必攜帶國民身分證或具有照片足資證明身分證件，應試科目如為測驗式試題，應自備2B鉛筆及橡皮擦、考試時不得攜帶無線電通訊設備（如行動電話、智慧眼鏡、智慧耳機、Apple Watch、小米手環等）入場應試，以免遭受扣分處分。本次考試期間未開放考生停車位。另試區附近交通流量大，易造成塞車，請應考人多加利用大眾運輸工具前往試場，並寬估到場時間，以免延誤進場應試。

考試期間考生停車及交通參考路線：

公車：8227、8228、8229「屏東總圖站」下車。

屏東縣明正國中校園內、千禧公園、屏東縣立圖書總館周邊道路停車格。