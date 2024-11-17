2024日本航空墾丁國際馬拉松賽　汪宇義、郭紫涵稱霸全馬組

▲2024日本航空墾丁國際馬拉松賽 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

由屏東縣政府、屏東縣觀光協會、日本航空和LAVA Sports台灣鐵人三項公司聯手打造的「2024日本航空墾丁國際馬拉松」，今(17)日共有22個國家、68位外國選手、共近2500名選手，一同於國境之南墾丁大灣草坪成功完賽。

屏東縣政府交通旅遊處表示，今年賽事成績全馬組（42公里）男子冠軍由汪宇義以03：11：26封王，全馬組女子冠軍則是由郭紫涵以03：43：27稱后，半馬組（21公里）男子組冠軍則由James Drakeford以01：23：17率先衝線，女子組冠軍則由林祐葶以01：30：21拿下。

日航墾丁馬今年特別邀請「愛運動。動無礙」團隊的9位輪椅選手，用「手」和大家一起跑進墾丁，沿路補給站提供道地美食補充體力，也為他們大聲加油打氣，選手奔向終點後，除了可以領取多元的賽後餐車餐點、與日航空服員拍照留念，還有互動遊戲及抽獎活動。

賽會冠名贊助日本航空今年提供台北—東京來回經濟艙基本里程數（JMB哩程20000哩），多項好禮讓抽獎環節氣氛High到最高點，直呼：「日航墾丁馬絕對是台灣最佳冬季跑旅首選！」。

本屆獎牌與獎盃也都富含意義，如「完賽獎牌」以飛機窗為設計靈感，帶領選手坐上飛機前往墾丁，「分齡組排名獎盃」則將地標墾丁大尖山融入繽紛色彩，象徵墾丁秋季的暖陽和南國的活潑景致。

「2024日本航空墾丁國際馬拉松」圓滿落幕，期待大家明年墾丁大灣再見！持續追蹤「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」臉書、IG 及Threads，並歡迎下載「屏東GO好玩」、「屏東ㄟ公車」APP 掌握第一手活動訊息。