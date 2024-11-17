　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2024日本航空墾丁國際馬拉松賽　汪宇義、郭紫涵稱霸全馬組

▲2024日本航空墾丁國際馬拉松賽 。（圖／屏東縣政府提供）

▲2024日本航空墾丁國際馬拉松賽 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

由屏東縣政府、屏東縣觀光協會、日本航空和LAVA Sports台灣鐵人三項公司聯手打造的「2024日本航空墾丁國際馬拉松」，今(17)日共有22個國家、68位外國選手、共近2500名選手，一同於國境之南墾丁大灣草坪成功完賽。

▲2024日本航空墾丁國際馬拉松賽 。（圖／屏東縣政府提供）

▲2024日本航空墾丁國際馬拉松賽 。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣政府交通旅遊處表示，今年賽事成績全馬組（42公里）男子冠軍由汪宇義以03：11：26封王，全馬組女子冠軍則是由郭紫涵以03：43：27稱后，半馬組（21公里）男子組冠軍則由James Drakeford以01：23：17率先衝線，女子組冠軍則由林祐葶以01：30：21拿下。

▲2024日本航空墾丁國際馬拉松賽 。（圖／屏東縣政府提供）

日航墾丁馬今年特別邀請「愛運動。動無礙」團隊的9位輪椅選手，用「手」和大家一起跑進墾丁，沿路補給站提供道地美食補充體力，也為他們大聲加油打氣，選手奔向終點後，除了可以領取多元的賽後餐車餐點、與日航空服員拍照留念，還有互動遊戲及抽獎活動。

賽會冠名贊助日本航空今年提供台北—東京來回經濟艙基本里程數（JMB哩程20000哩），多項好禮讓抽獎環節氣氛High到最高點，直呼：「日航墾丁馬絕對是台灣最佳冬季跑旅首選！」。

本屆獎牌與獎盃也都富含意義，如「完賽獎牌」以飛機窗為設計靈感，帶領選手坐上飛機前往墾丁，「分齡組排名獎盃」則將地標墾丁大尖山融入繽紛色彩，象徵墾丁秋季的暖陽和南國的活潑景致。

「2024日本航空墾丁國際馬拉松」圓滿落幕，期待大家明年墾丁大灣再見！持續追蹤「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」臉書、IG 及Threads，並歡迎下載「屏東GO好玩」、「屏東ㄟ公車」APP 掌握第一手活動訊息。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／澳洲換投！林立看情蒐敲安打　中華2局2比0澳洲
李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂
Lisa唱一半出現狀況！　愧疚道歉
泰國驚現無頭美人魚！　村民見腐屍落淚
12強台澳關鍵戰役　運彩賠率出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

動保與農村文化融合！臺南動保市集溫馨登場　毛孩與飼主共度愉快時光

走水路！桃園大圳通水百週年　大圳隧道健行11／18開放報名

2024日本航空墾丁國際馬拉松賽　汪宇義、郭紫涵稱霸全馬組

慶祝國民黨130年黨慶　蘇清泉：全力打拚屏東發展

台東男棲身碉堡1個月　警通報鎮公所介入協助返家

秋颱接二連三形成　關山農會帶領支援收割機隊進行搶收

做工行善團愛心修繕　助弱勢朋友有溫暖平安的家

屏東舉辦「2024拒毒、打詐、愛國防嘉年華」　超過5千人參與

虎科大辦理工業類科實作競賽　全國38所高工職校爭冠

宗教文化結合騎乘80K挑戰　西螺太平媽祈福賽千人齊聚

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

趙小僑踩點陳喬恩「定情地」　典典寶寶抱全程..累喊：媽媽沒有極限

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

臉太長...安全帽墨鏡→瀏海　藝人香蕉：這是額頭罩喔？

9歲妹在環球跟鬼偶尬舞　媽笑：一開始還怕到哭！

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」 鞠躬謝罪：我會處理好私事！

動保與農村文化融合！臺南動保市集溫馨登場　毛孩與飼主共度愉快時光

走水路！桃園大圳通水百週年　大圳隧道健行11／18開放報名

2024日本航空墾丁國際馬拉松賽　汪宇義、郭紫涵稱霸全馬組

慶祝國民黨130年黨慶　蘇清泉：全力打拚屏東發展

台東男棲身碉堡1個月　警通報鎮公所介入協助返家

秋颱接二連三形成　關山農會帶領支援收割機隊進行搶收

做工行善團愛心修繕　助弱勢朋友有溫暖平安的家

屏東舉辦「2024拒毒、打詐、愛國防嘉年華」　超過5千人參與

虎科大辦理工業類科實作競賽　全國38所高工職校爭冠

宗教文化結合騎乘80K挑戰　西螺太平媽祈福賽千人齊聚

天母廣田洋果子泡芙發霉！北市現場稽查「已暫停販售」仍揪2缺失

不斷更新／澳洲換投！林立看情蒐敲安打　中華2局2比0澳洲

追實境節目「超像自己家」　她揭神巧合：浴室、冰箱都一樣

台灣不紅但國外超火的實力派美妝！大獎拿到手軟是基本　明星、彩妝師都愛用

六月看《影后》2台詞超有感！　罕吐愛情底線：忍不了就離開

小聯盟隊友來台打12強　鄭宗哲請客喝飲料

女兒不像他！人夫以為老婆出軌　「怒驗DNA」驚揭更離奇真相

動保與農村文化融合！臺南動保市集溫馨登場　毛孩與飼主共度愉快時光

嚴藝文突感觸眼淚潰堤！　楊貴媚見一幕也心疼哭了：無法想像

堅守醫院！加薩醫生拒撤離　遭以色列關押監獄「凌虐致死」

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

地方熱門新聞

新北萬里蟹季開跑！淡水「螃蟹肥了」明搶鮮開賣

女學生打完疫苗罹病　母淚：人生快毀

網路老婆「父喪葬費50萬」男險被騙

翰墨無邊-國際書法名家邀請展　桃園登場

桃園2024候鳥漫波冬遊趣　許厝港溼地登場

布袋分局宣導反詐騙及家暴防治

慶祝國民黨130年　蘇清泉：全力打拚屏東發展

第12屆全國EMBA羽球賽王正坤歡迎全國羽球好手

身障老婦深夜路上徘徊　暖警牽手攙扶協助返家

原民16族僅2族有這傳統　慈大校慶展示珍貴手紋

「雲林縣咖啡文化創生基地」揭牌

兒童歌仔戲親子劇場匯演台南場精彩落幕

最強恐龍音樂劇前進花蓮　全場入戲感動落淚

新北推動「美樂地2.0」公有地美化

更多熱門

相關新聞

寧願出國！台北到墾丁車程5小時「去沖繩只要2小時」

寧願出國！台北到墾丁車程5小時「去沖繩只要2小時」

熱情的國境之南墾丁，是許多人會在假期來遊玩的度假勝地，不過截至目前，觀光人數跟往年比起來，下滑程度將近百分之20，就有網友指出，「墾丁已經玩完了啦」，不僅僅是因為國旅爛，苗栗以北的人如果要去墾丁玩，車程至少要5小時以上的，但去沖繩只要2小時，花費其實也差不多，但是爽度就是不一樣。

住墾丁民宿遭毒蛇咬怒告　老闆娘傻眼

住墾丁民宿遭毒蛇咬怒告　老闆娘傻眼

國土功能分區圖即將實施　非都市土地變更案件及早申辦

國土功能分區圖即將實施　非都市土地變更案件及早申辦

屏縣府委外捕抓綠鬣蜥詐領　1技+3廠商遭聲押禁見獲准

屏縣府委外捕抓綠鬣蜥詐領　1技+3廠商遭聲押禁見獲准

澳洲猛男vs屏東消防沙灘排球賽 吸引民眾圍觀

澳洲猛男vs屏東消防沙灘排球賽 吸引民眾圍觀

關鍵字：

2024日本航空墾丁國際馬拉松賽屏東縣政府墾丁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

澎恰恰下跪道別石英　演藝圈大咖都到了

恐怖追撞！女「倒V」插進副駕　單車少年進加護

恭喜！　5生肖2025旺爆

陸1學院「畢業生無差別殺人」8死17傷

6.3億威力彩一注獨得無人領　台彩：未領大獎只剩1名

神明一早「叫人起床」！敲鑼打鼓片全看怒

Joeman超辣前女友閃婚！

女警深夜值勤肚痛流產！議員批：霸凌管理

搶救現場曝！公車停讓行人遭追尾　吞噬過馬路女子

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！

快訊／公車斑馬線停等遭追撞！行人捲車底命危

毒殺77歲富豪！AV嫩妻曝：只戴手套幫打飛機

石英告別式現場曝光「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

二林鎮凶殺案！前夫持刀砍　女不治

更多

最夯影音

更多

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面