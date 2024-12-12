約性交易為保險套吵架　嫖客被拒退款怒報警全抄了

記者黃翊婷／新北報導

女子小萱（化名）與未成年的前男友合作，協助牽線性交易，但去年12月間應召女與男客為了保險套問題吵架，男客因為被拒絕退款，氣到報警處理，她也因此挨告。新北地院法官日前審理此案，並依成年人與少年共同犯圖利媒介性交罪，判處小萱有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲小萱因為旗下應召女與男客吵架，被警方循線查獲。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小萱與前男友合作經營色情行業，前男友負責在網路上刊登性交易資訊，她則負責管控應召女的動態、與客人對談、約定地點等等，計價方式為每次2500元至3000元，所得款項由3人朋分。

然而，去年12月間應召女與男客在新北市某摩鐵進行全套性交易時，雙方為了是否需要戴保險套發生爭執，應召女拒絕退款，男客一氣之下乾脆報警處理。警方循線追查，很快也把躲在幕後的小萱和前男友揪出。

小萱在接受警詢、偵查時均坦承不諱，也承認知道前男友未成年。新北地院法官認為，小萱不思以正當途徑賺錢，反而透過媒介性交易牟利，助長色情氾濫，敗壞社會善良風氣，考量到她已經坦承犯行，過去有詐欺前科，最終依成年人與少年共同犯圖利媒介性交罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。