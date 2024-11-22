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社會 社會焦點 保障人權

沒拿到5千元祭追殺令嗆「保證吃腳尾飯」　莽男下場曝光

記者黃翊婷／新北報導

男子阿興（化名）與朋友A男發生金錢糾紛，一氣之下在去年12月間傳送至少8段文字、語音訊息，揚言已經派出追殺令，「我保證那裡吃腳尾飯」、「3個殯儀館給你選，直接讓你他X的進太平間」，結果反而害自己吃上官司。新北地院法官日前審理此案，並依恐嚇危害安全罪判處阿興拘役30日，得易科罰金3萬元。

尖叫,生氣,憤怒,難過,崩潰,吵架,罵人（示意圖／CFP）

▲阿興與朋友發生金錢糾紛，傳訊息恐嚇對方，因此挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興與A男為朋友關係，去年12月間他卻基於恐嚇犯意，在短短1天之內透過LINE等通訊軟體，傳送至少8段文字、語音訊息給對方，包含「不是說要拿5000塊還給我，沒辦法就不要跟我講那種事屁毛」、「假如包裹錢不付的話，我保證會把你給處理掉，不信你再看看」。

阿興甚至揚言已經派出追殺令，還要給A男準備遺照、白色元寶蠟燭、腳尾飯和紙錢，「我已經他X的派追殺令出去」、「3個殯儀館給你選，直接讓你他X的進太平間」、「我保證那裡吃腳尾飯」。

A男收到訊息之後心生畏懼，擔心真的遭到迫害，於是主動向警方報案。阿興到案之後，對於上述犯行均坦承不諱，訊後被檢方依法起訴。

新北地院法官認為，阿興不思理性解決紛爭，反而在短時間內多次傳送訊息恐嚇A男，導致A男心生畏懼，助長社會暴戾歪風，行為確實不應該，考量到他已經坦承犯行，最終依恐嚇危害安全罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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