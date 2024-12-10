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社會 社會焦點 保障人權

丟垃圾沒用專用袋被拒收　他硬扔2次砸到清潔員下場慘了

記者黃翊婷／新北報導

男子阿傑（化名）去年10月間倒垃圾時，因為沒把廢棄竹蓆放在專用袋內，被清潔員拒收，他竟硬丟，導致竹蓆砸在清潔員身上。雖然阿傑到案之後矢口否認，但有證人證詞和垃圾車後鏡頭監視錄影畫面為證，最終法官沒有採信他的說詞，並依妨害公務執行罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲▼ 「2019五一新制」懶人包！倒垃圾、交通、報稅、看病全看這裡／雙北專用垃圾袋開始互收（圖／台北市政府環境保護局）

▲圖為雙北垃圾專用袋。（示意圖／台北市政府環境保護局）

判決書中記載，阿傑去年10月間拿著2個廢棄竹蓆打算丟進垃圾車內，因為沒有使用垃圾專用袋，不符合清運規定，而被清潔員拒收，他竟心生不滿，將2個竹蓆再次丟向垃圾車，過程中砸中清潔員的身體；清潔員憤而報警處理。

阿傑到案之後辯稱，當時他把竹蓆往垃圾車上一丟就走了，清潔員一直追著他問為何要丟竹蓆，但他沒有和對方講話。

目擊事發過程的證人則表示，有聽到清潔員告知阿傑要使用專用袋，阿傑當時回答「這個應該是可以不用放垃圾袋」，雙方因而發生爭執，最後阿傑還是有把竹蓆丟進垃圾車。

而在垃圾車後鏡頭的監視錄影內容中，有拍到阿傑丟擲竹蓆的畫面，竹蓆也確實砸中清潔員的身體，雙方發生爭執、推擠，阿傑隨後又將另1個竹蓆，以「越過清潔員頭頂」的方式扔進垃圾車，雙方再次發生爭執，隨後他便轉身離開。

新北地院法官認為，從現有證據中可知，阿傑確實有將竹蓆往清潔員身體右側、頭部上方丟擲的行為，他的說詞顯然與事實不符，最終沒有採信，並依妨害公務執行罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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