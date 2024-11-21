妻回老家突失聯「追去一看已搬家」　夫苦等16年心寒離了

記者黃翊婷／新北報導

人夫阿志（化名）控訴，妻子小美（化名）婚後來台灣與他共同生活，2008年間妻子說要回一趟老家，接著突然斷絕聯繫，他前往妻子老家了解狀況，沒想到早已人去樓空，考量到夫妻倆已經分居長達16年，因而決定向法院訴請離婚，並在日前獲得新北地院法官裁定准許。

▲小美回老家突然失聯，阿志追過去妻子老家一看，卻早已人去樓空。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿志在判決書中主張，2006年間他與小美在中國結婚，隔年來到台灣辦理結婚登記，夫妻倆便在台灣共同生活，後來因為工作關係分居，但夫妻相處仍算穩定，也有固定互動，2008年間妻子說要回老家一趟，剛開始兩人還能正常聯繫，3個月之後妻子卻突然失聯。

阿志表示，發現無法聯繫上妻子之後，他曾前往中國找人，沒想到妻子早已搬家，人去樓空，至今音訊全無，考量到他已經與妻子分居長達16年，夫妻關係早已有名無實，因而決定向法院訴請離婚。

而小美經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

新北地院法官認為，小美自2008年間出境離台之後，至今沒有再入境的紀錄，小美與阿志長期以來僅有夫妻之名，並無夫妻之實，分居期間雙方也未有聯繫，確實存在難以維持婚姻之重大事由，而且沒有證據顯示男方之可責性超過女方，最終裁定准許阿志的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。