人夫揪小三洗鴛鴦浴「全心全意愛妳3年」　妻見對話心碎

記者黃翊婷／新北報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與合作夥伴小玲（化名）發生婚外情長達3年，兩人還互相傳送「那想跟我去鴛鴦浴嗎」、「我不愛妳還會昨天照顧妳一個晚上」等曖昧訊息，憤而決定提告求償70萬元。雖然小玲矢口否認，但新北地院法官檢視相關對話紀錄之後，認為她與阿強確實有過「以相愛模式」交往的關係，最終判她應賠償人妻30萬元較為適當。

▲阿強曾傳訊息約小玲洗鴛鴦浴，並且獲得小玲正面答覆。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小玲自2019年6月間起經常半夜主動打電話、傳訊息給丈夫阿強，她直到2022年7月間才發現兩人透過LINE互傳曖昧訊息，一氣之下與丈夫攤牌，丈夫坦承與小玲發生過多次性行為，而且兩人已經維持3年多的男女朋友關係，這件事情導致她的家庭失和，憤而決定對小玲提告求償70萬元。

小玲則辯稱，人妻主張她侵害配偶權，卻沒有提出具體實證，事實上，她與阿強是投資夥伴關係，因為不便與阿強產生任何摩擦或做出激烈反彈，這才虛與委蛇回應訊息，雙方沒有發生婚外情。

阿強也證稱，他是在2019年間某次聚會上認識小玲，當時沒有進一步交往，後來兩人合作一段時間之後，他才萌生出想要追求小玲的念頭。

不過，新北地院法官檢視阿強與小玲的對話紀錄，發現兩人曾互傳「妳想跟我出門嗎」、「當然想啊」、「不然我現在在公司等誰啊」、「那想跟我去鴛鴦浴嗎」、「我不愛妳還會昨天照顧妳一個晚上」、「妳已經不愛我兩個禮拜多了」等曖昧訊息，可見兩人是以相愛模式交往，還相約去洗鴛鴦浴，確實已經踰矩。

此外，小玲與阿強談論分手時，阿強曾說出「起碼給我一個跟妳在一起3年的尊重」、「我全心全意的愛妳3年」等話，小玲則回答「你知道我做這個決定也很痛苦」、「不要這樣逼我」，甚至相約當面談論此事。

法官認為，從對話紀錄看來，面對阿強的邀約，小玲都有給予回覆，難以認定這段關係都是阿強一廂情願，因此不採信小玲虛與委蛇的說法，但目前的證據也僅能證實他們曾相約洗鴛鴦浴，無法證明是否發生過性行為，最終判小玲應賠償人妻30萬元較為適當，全案仍可上訴。