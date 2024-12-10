高雄大學EMBA專班爆性騷！女控公司經理強摸「被壓案」　校方回應

▲國立高雄大學爆出性騷事件。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

一名在國立高雄大學進修EMBA專班的A小姐近日指控，她的一名同班男同學是上市公司經理，然而對方卻經常對她有不適當的身體接觸，即使向學校提出性騷擾申訴，校方也未積極處理；另外，她參加學校舉辦的研習活動時，又因校方擅改遊戲規則，害她下巴被撞歪開了3次刀，事後學校卻僅願賠償5萬元，讓她憤而提出國賠。對此，高雄大學也做出回應。

A小姐控訴，她在高雄大學進修EMBA專班期間，班上有一名男同學是上市公司經理，然而對方卻在課堂上對她進行不適當的身體接觸，包括環抱肩膀、試圖牽手、強摸大腿等，甚至在課程結束後，男同學的騷擾行為仍未停止，在一次共進晚餐時趁她不備伸手在她大腿內側來回撫摸，氣得她到警局報案。

A小姐表示，事後她向學校提出性騷擾申訴，但校方並未積極處理，甚至有壓案之嫌，讓她感到被雙重創傷。

此外，A小姐還透露，她去年參加學校舉辦的研習活動時，在一個名為「陸上行舟毛毛蟲」的競賽過程中，因為校方擅自更改了遊戲規則，導致她與其他同學在比賽中發生衝撞，造成她的下巴被撞歪，總共開了3次刀，花費了30多萬的醫藥費。然而，學校僅願意賠償5萬元，使她感到極度不滿，並選擇提出國賠。

對此，高雄大學回應，無論是性騷擾案件或受傷賠償，都已經盡全力協助並依規定處理，並無壓案之事。至於學校只願意賠償5萬元的部分，校方表示，這是根據當事人提出的國賠請求書，以及與律師討論後的建議數額，一切都有按照學校處理流程，並按照法規規定辦理。